Джей Джей Абрамс поделился обнадеживающими новостями о фильме по Hot Wheels

Джей Джей Абрамс поделился новыми сведениями о предстоящем фильме Hot Wheels, основанном на одноименной серии гоночных игрушек от компании Mattel. В новом интервью для The New Yorker режиссер сообщил, что после долгих поисков команде наконец удалось найти подход к картине:

«Мы долгое время обсуждали с Mattel фильм. Мы не могли найти для картины рабочую концепцию, которая бы сделала ее достойной бренда Hot Wheels. Но затем мы все же придумали кое-что... Кое-что эмоциональное, приземленное и смелое».

Судя по словам Абрамса, проект стал еще на шаг ближе к своей реализации. Впрочем, сценарий ленты на данный момент все еще находится в разработке. Его написанием занимаются Далтон Либ и Николас Джейкобсон-Ларсон. В настоящее время они также работают над сценарием триллера The Fisherwoman («Рыбачка») о женщине (Эмма Томпсон), спасшей маленького мальчика от похищения.

Примечательно, что Hot Wheels не является единственным ожидаемым фильмом по продукции Mattel. 21 июля на мировые экраны выйдет картина «Барби» Греты Гервиг, повествующая об удивительной тайной жизни одноименной куклы (Марго Робби).