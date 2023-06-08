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Киноафиша Новости Дженна Ортега сообщила, что во втором сезоне «Уэнсдэй» романтики ждать не стоит

Дженна Ортега сообщила, что во втором сезоне «Уэнсдэй» романтики ждать не стоит

8 июня 2023 12:56
Дженна Ортега сообщила, что во втором сезоне «Уэнсдэй» романтики ждать не стоит

Вместо этого акцент будет сделан на хорроре.

Дженна Ортега заявила, что команда сериала «Уэнсдэй» отказалась от романтических сюжетных линий во втором сезоне. Во время совместного выступления с Эль Фаннинг на передаче Actors on Actors от Variety Ортега сказала, что предстоящие серии «Уэнсдэй» будут куда ближе к хоррору, чем к подростковой мелодраме:

«Мы решили, что хотим больше сосредоточиться на хоррор-составляющей шоу. Потому что мы не хотим, чтобы такой веселый сериал с вампирами, оборотнями и сверхспособностями выглядел слишком серьезным. Мы также отказались от всех романтических линий Уэнсдэй. Это действительно здорово».

В первом сезоне Уэнсдэй оказывается втянута в любовный треугольник между простым парнем Тайлером Гэлпином (Хантер Дуэн) и ее товарищем по академии Nevermore Ксавьером Торпом (Перси Хайнс Уайт). В финале героиня отказывается от чувств к обоим юношам и, судя по всему, она продолжит придерживаться этого решения в продолжении.

Ортега также рассказала, что была назначена продюсером новых эпизодов сериала. По ее словам, она фактически исполняла функции продюсера еще во время производства первого сезона:

«Я практичный человек, поэтому всегда хочу знать о происходящих процессах. Тем более я играю такого популярного персонажа, как Уэнсдэй, и вовсе не хочу понять ее неправильно. Я старалась как можно больше разговаривать с командой: мы постоянно собирались на площадке со сценаристами и Тимом Бертоном, чтобы решить, какие ходы работают, а какие — нет».

Именно профессиональная дотошность актрисы обеспечила ей повышение:

«Во время подготовки к съемкам второго сезона мы захотели опередить события и начать наши разговоры пораньше. А я просто была такой любопытной. Я хотела увидеть костюмы, новых персонажей, сценарии. И создатели сериала любезно позволили мне войти в число продюсеров».

Дата выхода второго сезона «Уэнсдэй» пока неизвестна.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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