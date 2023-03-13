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Киноафиша Новости Дженна Ортега хотела бы, чтобы во втором сезоне «Уэнсдэй» было меньше романтики и больше ужасов

Дженна Ортега хотела бы, чтобы во втором сезоне «Уэнсдэй» было меньше романтики и больше ужасов

13 марта 2023 13:23
Дженна Ортега хотела бы, чтобы во втором сезоне «Уэнсдэй» было меньше романтики и больше ужасов

Актрисе настолько не нравилась романтическая линия ее героини в первом сезоне, что она самостоятельно поменяла свой текст.

Дженна Ортега поделилась новостями о втором сезоне популярного сериала «Уэнсдэй». Выступая на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном», актриса заявила, что создатели хотят добавить в продолжение шоу больше элементов хоррора и ослабить романтическую составляющую:

«Мы только что открыли комнату сценаристов. Я думаю, что мы хотим немного увеличить хоррор-составляющую и вывести Уэнсдэй из романтических ситуаций, позволив ей быть самой собой и браться за те дела, которые она сама выбирает».

В первом сезоне Уэнсдэй Аддамс поступает на обучение в престижную академию для детей со сверхъестественными способностями Nevermore. Хотя изначально девушке сложно завести друзей в новой школе, со временем она находит себе несколько новых товарищей, которые помогают ей расследовать таинственное убийство ученика. Она также оказывается вовлечена в любовный треугольник между обычным парнем Тайлером (Хантер Дуэн) и своим одноклассником Ксавье (Перси Хайнс Уайт).

Ранее Ортега призналась, что во время съемок сериала самостоятельно меняла реплики своей героини в обход воли сценаристов. По словам актрисы, ей не нравилось видеть, как Уэнсдэй находится в любовном треугольнике или говорит, что ей нравится ее выпускное платье. Поэтому она приняла решение говорить что-то более соответствующее ее характеру. Усилия Ортеги, безусловно, окупились, поскольку шоу обрело чрезвычайную популярность и продолжает будоражить умы фанатов даже через три месяца после премьеры.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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