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Киноафиша Новости Джемма Артертон снялась в экранизации книги Ника Хорнби «Смешная девчонка»

Джемма Артертон снялась в экранизации книги Ника Хорнби «Смешная девчонка»

7 февраля 2023 16:21
Джемма Артертон снялась в экранизации книги Ника Хорнби «Смешная девчонка»

Шоу о красивой девушка, решившей стать актрисой комедийного жанра, выйдет уже на этой неделе.

Джемма Артертон сообщила о том, что сыграла главную роль и выступила продюсером нового сериала от британского телеканала Sky Max под названием «Смешная девчонка».

Сериал основан на одноименной книге писателя Ника Хорнби. В центре истории — Барбара (Артертон), которая, завоевав престижный титул Мисс Блэкпул, сбегает в Лондон в поисках счастья. Прибыв в столицу Британии, героиня начинает сниматься комедиях, постепенно прокладывая свой путь к славе. Однажды ей удается получить главную роль в популярном ситкоме.

В интервью Variety Артертон заявила, что в шоу исследуются социальные стереотипы, феминизм, а также классовые и общественные перемены:

«В одном из эпизодов сериала есть такая шутка: «Ну, ты не можешь быть забавной и привлекательной одновременно». Конечно, этот стереотип уже сильно устарел, особенно за последние десять лет, но со времен его актуальности прошло не так уж много времени. Общество помещало женщин в такие рамки».

Хотя книга Хорнби повествует о вымышленных событиях, она также во многом была вдохновлена реальными событиями и людьми. Артертон рассказала:

«Я встретилась с ним [Хорнби] во время съемок и спросила: «Как у вас возникла эта идея?» Он сказал, что разговаривал с актрисой, которая была очень красивой, но в то же время очень, очень смешной, но никто не знал об этом, потому что ей никогда не давали возможности сыграть комедийную роль. Это побудило его написать что-нибудь про смешных девчонок».

«Смешная девчонка» выйдет на Sky Max уже в этот четверг, 9 февраля.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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