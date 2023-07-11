Джеки Чан и Джон Сина проделывают взрывной заезд в эксклюзивном отрывке из боевика «Круче некуда»

Киноафиша представляет отрывок из остросюжетного боевика «Круче некуда», главные роли в котором сыграли Джеки Чан и Джон Сина. В представленном фрагменте их персонажи прорываются на грузовике через пулеметные очереди и ракетные атаки на захваченную базу. Там их ожидает встреча с армией вооруженных головорезов.

События фильма разворачиваются в недалеком будущем, где идут непрекращающиеся сражения за нефть. Все это пагубно сказывается на состоянии Ближнего востока. Ситуация еще более накаляется, когда группа вооруженных международных террористов, возглавляемая коварным Оуэном Паддоком (Пилу Асбек), захватывает людей, направляющихся в Зеленую зону. Их цель — провернуть крупнейшее ограбление в истории. Положение могут спасти лишь два наемника — Ло Фэн (Чан) и Крис ван Хорн (Сина). Их план абсолютно безумен: они намерены пробиться через песчаные бури и град пуль, чтобы каким-то образом обезвредить общего врага.

Режиссером картины выступил Скотт Во («Неудержимые 4», «Need for Speed: Жажда скорости»). Сценарий написал Араш Амель («Частная война», «Министерство неджентльменской войны»).

Российская премьера «Круче некуда» состоится 13 июля.