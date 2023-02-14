Две сестры взрослеют и преодолевают проблемы в трейлере третьего сезона сериала «Сама дура»

В новых сериях у героинь произойдут важные перемены, поскольку они столкнутся с окончанием детства.

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер третьего сезона многосерийного подросткового драмеди «Сама дура», повествующего о двух сестрах — незрячей Маше и своенравной Кристине. Новые эпизоды выйдут на стриминге 21 февраля.

Сериал посвящен непростым отношениям юных героинь друг с другом, а также с родителями и окружающим миром. Несмотря на недопонимание, Маша (Елизавета Ищенко) и Кристина (Полина Гухман) очень любят друг друга, поэтому из передряг, которые они нередко устраивают для себя, они выпутываются вместе.

В третьем сезоне сестрам предстоит столкнуться с деструктивными увлечениями, сетевым буллингом, насилием в семье, а также преодолеть страх перед окончанием детства. Крис станет взрослее и поменяет свое отношение к окружающим. Более здравый взгляд на мир поможет ей в разных ситуациях. Маша же найдет для себя новые занимательные увлечения — ей уже не интересны мамины капризы, а важны собственные желания. В новых сериях она продолжит искать себя, но и не будет забывать про свои типичные манипуляции близкими людьми.

Постановкой третьего сезона занималась режиссер Анна Зайцева, занимавшаяся двумя предыдущими. За производство отвечают компании Wish Media и Forza Film.