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Киноафиша Новости Две сестры взрослеют и преодолевают проблемы в трейлере третьего сезона сериала «Сама дура»

Две сестры взрослеют и преодолевают проблемы в трейлере третьего сезона сериала «Сама дура»

14 февраля 2023 12:19
Две сестры взрослеют и преодолевают проблемы в трейлере третьего сезона сериала «Сама дура»

В новых сериях у героинь произойдут важные перемены, поскольку они столкнутся с окончанием детства.

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер третьего сезона многосерийного подросткового драмеди «Сама дура», повествующего о двух сестрах — незрячей Маше и своенравной Кристине. Новые эпизоды выйдут на стриминге 21 февраля.

Сериал посвящен непростым отношениям юных героинь друг с другом, а также с родителями и окружающим миром. Несмотря на недопонимание, Маша (Елизавета Ищенко) и Кристина (Полина Гухман) очень любят друг друга, поэтому из передряг, которые они нередко устраивают для себя, они выпутываются вместе.

В третьем сезоне сестрам предстоит столкнуться с деструктивными увлечениями, сетевым буллингом, насилием в семье, а также преодолеть страх перед окончанием детства. Крис станет взрослее и поменяет свое отношение к окружающим. Более здравый взгляд на мир поможет ей в разных ситуациях. Маша же найдет для себя новые занимательные увлечения — ей уже не интересны мамины капризы, а важны собственные желания. В новых сериях она продолжит искать себя, но и не будет забывать про свои типичные манипуляции близкими людьми.

Постановкой третьего сезона занималась режиссер Анна Зайцева, занимавшаяся двумя предыдущими. За производство отвечают компании Wish Media и Forza Film.

Фото: Онлайн-кинотеатр PREMIER
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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