Сериал «Наутилус» – это современная многосерийная экранизация романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Главный герой сериала – знаменитый моряк-подводник по имени капитан Немо. В центре повествования оказывается индийский принц – пленник британской Ост-Индской торговой компании. Парень мечтает об одном – отомстить своим обидчикам, лишившим его семьи, страны и счастливого будущего. Он оказывается на борту корабля «Наутилус», где ему предстоит столкнуться с врагами не только человеческого происхождения.