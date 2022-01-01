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Киноафиша Сериалы Наутилус
Наутилус ( - …) Nautilus
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Disney+
О чем сериал

Сериал «Наутилус» – это современная многосерийная экранизация романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Главный герой сериала – знаменитый моряк-подводник по имени капитан Немо. В центре повествования оказывается индийский принц – пленник британской Ост-Индской торговой компании. Парень мечтает об одном – отомстить своим обидчикам, лишившим его семьи, страны и счастливого будущего. Он оказывается на борту корабля «Наутилус», где ему предстоит столкнуться с врагами не только человеческого происхождения.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шазад Латиф
Шазад Латиф
Селин Менвиль
Арло Грин
Джорджия Флуд
Тьерри Фремон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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