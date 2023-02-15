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Киноафиша Новости Дикие приключения с апельсинами: вышел шуточный трейлер триллера «Бешенство»

Дикие приключения с апельсинами: вышел шуточный трейлер триллера «Бешенство»

15 февраля 2023 12:40
Дикие приключения с апельсинами: вышел шуточный трейлер триллера «Бешенство»

Авторы ролика остроумно обыгрывают тот факт, что режиссер фильма причастен к созданию «Чебурашки».

Кинокомпания «Вольга» выпустила шуточный рекламный ролик предстоящего российского триллера «Бешенство». Главные роли в фильме исполнили Алексей Серебряков («МакМафия»), Всеволод Володин («Люся»), Евгений Ткачук («Годунов»), Георгий Дронов («Воронины») и Анна Уколова («Земля Эльзы»).

Фильм основан на реальных событиях. Действие разворачивается в снежной тайге, где разгорается беспрецедентная эпидемия бешенства. Главный герой — Игорь (Серебряков), решивший насильно запереть своего сына-наркомана Вовку (Володин) в отдаленном охотничьем домике, чтобы тот смог вытерпеть ломку и избавиться от зависимости. В эту тяжелую ночь их жилище окружают бешенные волки, вынуждающие отца, сына и еще нескольких местных жителей вступить в борьбу за собственное выживание.

Новый трейлер представляет «Бешенство» как добрый новогодний семейный фильм. Создатели ролика обыгрывают тот факт, что режиссер «Бешенства» Дмитрий Дьяченко ранее работал над популярной комедией «Чебурашка», добавляя в кадр множество огромных апельсинов. Диктор веселым голосом говорит, что зрителей ждет новая сказка с «Серым Волком, Мишкой Косолапым и дикими приключениями».

«Бешенство» выйдет в российский прокат на следующей неделе, 23 февраля.

Фото: Кинокомпания «Вольга»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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