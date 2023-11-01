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Киноафиша Новости Девушка попадает в больницу после акта зверства со стороны мужа в тизере сериала «Сама виновата?»

Девушка попадает в больницу после акта зверства со стороны мужа в тизере сериала «Сама виновата?»

1 ноября 2023 13:12
Девушка попадает в больницу после акта зверства со стороны мужа в тизере сериала «Сама виновата?»

Шоу на основе реальной истории, случившейся в 2017 в подмосковном городке Серпухов.

Онлайн-кинотеатр «Иви» выпустил тизер сериала «Сама виновата?», снятого по книге Маргариты Грачевой «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства». Как следует из названия первоисточника, сериал представляет собой изложение событий, которые произошли с Грачевой в реальной жизни. Однажды ее супруг, обуреваемый безудержной ревностью, отрубил ей кисти рук. В представленном ролике сцена свадьбы Маргариты и ее мужа перемежается с изображением того, как мужчина поспешно привозит покалеченную жену в больницу.

Сериал «Сама виновата?» посвящен не только проблеме домашнего насилия и абьюза, но и тому, какое давление жертвы испытывают со стороны общественности. Пример Маргариты указывает на то, сколь важна в таких ситуациях общественная огласка. Кроме того, мужественная женщина продемонстрировала, что травма — как физическая, так и психическая — не является приговором, поскольку даже после такого есть шанс вернуться к нормальной жизни, не утратить доверие к людям и найти счастье.

Главные роли в сериале сыграли Анна Глаубэ, Игорь Царегородцев, Ольга Кабо, Мария Миронова, Дмитрий Власкин, Ольга Тумайкина и другие. Продюсерами проекта являются Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян, который также занял режиссерское кресло.

Премьера состоится до конца текущего года. Точная дата пока не объявлена.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Елена Королева
Елена Королева
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