Деннис Куэйд и Хизер Грэм совершают подвиг за штурвалом самолета в трейлере фильма «На одном крыле»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер напряженной семейной драмы о выживании «На одном крыле», вдохновленной реальной историей, которая произошла в 2009 году в Луизиане. Ведущие роли в картине сыграли Деннис Куэйд («Послезавтра») и Хизер Грэм («Ночи в стиле буги»).

Главный герой — авиалюбитель Даг Уайт (Куэйд). Вместе с женой (Грэм) и детьми главный герой отправляется на частном самолете в отпуск. Во время полета происходит неожиданное — пожилой пилот Джо (Уилбур Фицджералд) умирает от сердечного приступа, так что Уайту приходится взять управление на себя. У протагониста небогатый летный опыт, но ситуация безвыходная. Чтобы спасти свою семью от неминуемой гибели и совершить удачную посадку, Уайту предстоит приложить все усилия, а всячески способствовать ему в этом будет местный авиадиспетчер Кари (Джесси Меткалф).

Режиссером выступил Шон МакНамара («Русалка и дочь короля», «Сезон чудес»). Сценарий написал Брайан Эджестон («Идеальная гармония», «Кампус»). В остальной актерский состав вошли Брэндон Куинн, Анна Энгер, Рэйчел Маркариан, Бретт Райс, Роки Майерс, Селена Андусе и Джесси Кейс.

Премьера состоится 7 апреля.