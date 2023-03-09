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Киноафиша Новости Деннис Куэйд и Хизер Грэм совершают подвиг за штурвалом самолета в трейлере фильма «На одном крыле»

Деннис Куэйд и Хизер Грэм совершают подвиг за штурвалом самолета в трейлере фильма «На одном крыле»

9 марта 2023 21:01
Деннис Куэйд и Хизер Грэм совершают подвиг за штурвалом самолета в трейлере фильма «На одном крыле»

В основу картины легли реальные события.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер напряженной семейной драмы о выживании «На одном крыле», вдохновленной реальной историей, которая произошла в 2009 году в Луизиане. Ведущие роли в картине сыграли Деннис Куэйд («Послезавтра») и Хизер Грэм («Ночи в стиле буги»).

Главный герой — авиалюбитель Даг Уайт (Куэйд). Вместе с женой (Грэм) и детьми главный герой отправляется на частном самолете в отпуск. Во время полета происходит неожиданное — пожилой пилот Джо (Уилбур Фицджералд) умирает от сердечного приступа, так что Уайту приходится взять управление на себя. У протагониста небогатый летный опыт, но ситуация безвыходная. Чтобы спасти свою семью от неминуемой гибели и совершить удачную посадку, Уайту предстоит приложить все усилия, а всячески способствовать ему в этом будет местный авиадиспетчер Кари (Джесси Меткалф).

Режиссером выступил Шон МакНамара («Русалка и дочь короля», «Сезон чудес»). Сценарий написал Брайан Эджестон («Идеальная гармония», «Кампус»). В остальной актерский состав вошли Брэндон Куинн, Анна Энгер, Рэйчел Маркариан, Бретт Райс, Роки Майерс, Селена Андусе и Джесси Кейс.

Премьера состоится 7 апреля.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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