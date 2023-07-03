Дени Вильнев собирается снять «Дюну 3»

На прошлой неделе студия Warner Bros. выпустила свежий трейлер сиквела «Дюны», завершающего экранизацию первого романа из научно-фантастического цикла Фрэнка Герберта. Вслед за этим выяснилось, что дилогией франшиза, скорее всего, не ограничится. Как передает Deadline, режиссер Дени Вильнев на самом деле запланировал серию не из двух картин, а из трех фильмов.

Оригинальное произведение Герберта постановщик разделил на две масштабные ленты, а в основу потенциального триквела ляжет второй роман из песчаной саги про Арракис «Мессия Дюны». Ожидается, что постановщик напишет сценарий третьего фильма в соавторстве с Джоном Спэйтсом, с которым он работал над первым и вторым блокбастером о Поле Атрейдесе. Разумеется, все это осуществится, если вторая часть будет иметь большой коммерческий успех.

Представители кинокомпании эту информацию пока не подтвердили, но ранее режиссер вскользь упоминал о возможной третьей главе истории еще в 2021 году, во время рекламной кампании оригинальной ленты. В прошлом «Мессия Дюны» была частично адаптирована в мини-сериале с Джеймсом МакЭвоем «Дети Дюны» (2003).

«Дюна: Часть вторая» выйдет в мировой прокат 3 ноября.