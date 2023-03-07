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Киноафиша Новости Чарли Кауфман раскритиковал Голливуд за недооценку сценаристов

Чарли Кауфман раскритиковал Голливуд за недооценку сценаристов

7 марта 2023 17:20
Чарли Кауфман раскритиковал Голливуд за недооценку сценаристов

Кинематографист заявил, что работа сценариста заключается в том, чтобы «отражать мир и показывать правду».

Чарли Кауфман («Вечное сияние чистого разума», «Быть Джоном Малковичем») раскритиковал пренебрежительное отношение Голливуда к сценаристам. Выступая на церемонии вручения премии Гильдии сценаристов США, оскароносный кинематографист заявил:

«Нас, сценаристов, приучили верить, что наша работа вторична по отношению к тому, что делают другие. Нас учили выполнять заказы людей, которые мотивированы не любопытством, а желанием удержать свои рабочие места. Наша работа заключается не в том, чтобы способствовать их или нашему успеху, не в том, чтобы угождать критикам или публике. Наша работа заключается в том, чтобы отражать мир и показывать правду, невзирая на огромное количество лжи вокруг. Остальное — в лучшем случае показуха».

На церемонии Кауфману была вручена почетная премия Laurel Award за большие карьерные достижения.

Негодование кинематографиста было вызвано конфликтом между Гильдией сценаристов и AMPTP (Альянс продюсеров кино и телевидения). По мнению Гильдии, представители американской киноиндустрии систематически нарушают трудовые права сценаристов и предлагают им несправедливые условия работы. Ранее это разногласие привело к массовым забастовкам среди представителей профессии. В настоящий момент организации находятся в процессе переговоров.

В конце своей речи Кауфман призвал коллег писать «честные тексты» и «не попадаться в ловушку мира кассовых сборов».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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