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Киноафиша Новости Бен Стиллер, Джесси Айзенберг и Салли Хокинс снимутся в антиутопической комедии Ричарда Айоади

Бен Стиллер, Джесси Айзенберг и Салли Хокинс снимутся в антиутопической комедии Ричарда Айоади

14 февраля 2023 14:41
Бен Стиллер, Джесси Айзенберг и Салли Хокинс снимутся в антиутопической комедии Ричарда Айоади

Фильм о мужчине, который приподнес своей дочке необычный подарок.

Британский комик, сценарист, актер и режиссер Ричард Айоади, наиболее известный по сериалу «Компьютерщики», определился со своим третьим полнометражным проектом в качестве постановщика. По данным The Hollywood Reporter, Айоади снимет антиутопическую комедию «Дневник времен девушек Семплики» (The Semplica Girl Diaries).

Ведущие роли в картине сыграют Бен Стиллер («Солдаты неудачи»), Джесси Айзенберг («Социальная сеть») и Салли Хокинс («Форма воды»). В основу картины ляжет одноименный рассказ Джорджа Сондерса, по которому Айоади написал сценарий.

В литературном первоисточнике, опубликованном в 2012 году, речь идет об отце троих детей, который решает купить своей дочке-подростку декоративное украшение для лужайки — девушку Семплики. Вскоре выясняется, что это не просто украшение, а молодая нищая женщина-азиатка, продавшая себя в рабство.

Айоади дебютировал в качестве режиссера, сняв драму «Субмарина», которая быстро завоевала культовый статус. После он успешно экранизировал повесть Федора Достоевского «Двойник» с Джесси Айзенбергом и Мией Васиковской в главных ролях. Сроки производства «Дневника времен девушек Семплики» пока неизвестны.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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