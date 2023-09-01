Автор «Убийц цветочной луны» рассказал о следующем фильме Мартина Скорсезе

Режиссер в седьмой раз поработает с Леонардо ДиКаприо в рамках драмы про мятеж на корабле.

До премьеры «Убийц цветочной луны» осталось всего полтора месяца, но режиссер Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо уже нацелились на следующий совместный проект. Неразлучный творческий дуэт займется экранизацией свежей книги Дэвида Гранна под названием «Вэйджер: История о кораблекрушении, мятеже и убийстве». Об этом недавно сообщил в рамках рекламной кампании сам автор литературного первоисточника.

Фильм «Убийцы цветочной луны» также основан на бестселлере Гранна. Скорсезе и ДиКаприо заинтересовались свежим научно-популярным произведением писателя еще летом прошлого года, то есть в ходе работы над «Убийцами цветочной луны». Тогда же к производству подключился медиагигант Apple, профинансировавший их $200-миллионный ретро-вестерн о резне в Оклахоме.

После триумфального показа «Убийц цветочной луны» на 76-м Каннском кинофестивале Скорсезе сообщил, что его следующим фильмом станет новая религиозная драма об Иисусе Христе, но, видимо, планы изменились.

В основу «Вэйджера» легла реальная история, произошедшая в середине XVIII века. К берегам Бразилии прибился потрепанный плот с тридцатью истощенными матросами, являющимися выжившими членами экипажа британского корабля «Вэйджер». Моряки рассказали, что им чудом удалось спастись с утонувшего судна, после чего на протяжении нескольких месяцев они проживали на одном из необитаемых островов Южной Америки. Разлетевшаяся молва сделала команду моряков национальными героями, но спустя полгода к побережью Чили приплыл другой плот, еще более ветхий. На нем были три измученных мужчины, рассказывавших совершенно другую версию событий. По их словам, выжившие «герои» на самом деле были мятежниками.

«Убийцы цветочной луны» выйдут в мировой прокат 20 октября, а спустя некоторое время картина станет доступна на стриминговом сервисе Apple TV+.