Анонсирована причудливая манга, которая станет спин-оффом «Человека-паука: Паутина вселенных»

Ее главным героем выступит Отто Октавиус, попавший в очень необычную ситуацию.

По информации Anime News Network, студия Marvel и издательство Shueisha работают над совместной мангой Spider-Man: Octopus Girl («Человек-паук: Девочка-осьминог»), которая станет спин-оффом мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных».

Главный герой — Отто Октавиус, он же Доктор Осьминог. Однажды злодей попадает в кому, выйдя из которой неожиданно обнаруживает, что его сознание было перенесено в тело обычной японской школьницы Отохи Окутамии.

Разработкой комикса занимается дуэт Хидэюки Фурухаши и Беттена Корта, ранее работавший над спин-оффом манги «Моя геройская академия» под названием «Моя геройская академия: Вне закона».

Spider-Man: Octopus Girl выйдет в свет 20 июня, а премьера «Человека-паука: Паутина вселенных» состоится 2 июня. Мультфильм также будет показан в некоторых кинотеатрах России, его сеансы стартуют 8 июня.

В «Паутине вселенных» юный Майлз Моралес отправляется в путешествие по мультивселенной вместе со своей подругой Гвен Стейси и целой командой других людей-пауков, которым придется столкнуться с новым могущественным злодеем. В ленте задействовано свыше 250 различных версий Человека-паука, в том числе Алый паук Бен Рейли, Человек-паук 2099 Мигель О’Хара, Женщина-паук Джессика Дрю и другие.