«Амедиатека» представила трейлер финского криминального сериала «Северная мафия»

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» выпустил трейлер финского криминального драмеди «Северная мафия». Центральные роли в сериале исполняют Микаэл Персбрандт («Миссия невыполнима: Протокол Фантом»), Самули Эдельманн («Хоббит: Пустошь Смауга»), Аннамайя Туокко («Мастер Чэн»), Аке Каллиала («Гамлет идет в бизнес») и Олави Уусивирта («Долина муми-троллей»).

Шоу повествует о мафиозной семье, владеющей оленеводческим бизнесом в небольшом провинциальном северном городке в Финляндии. Смерть матриарха клана Бриты (Реа Мауранен) заставляет членов семейства собраться вместе на похоронах, чтобы справедливо разделить свое наследство. Однако предсмертная воля женщины оказывается полна неприятных сюрпризов, из-за которых внутри мафии разгорается кровавая война за власть.

Режиссером и сценаристом сериала является Мика Курвинен, наиболее известный по криминальной драме «Добро пожаловать в Техас» и историческому сериалу «Невидимые герои». Одним из продюсеров проекта является Лииза Пенттила, ранее работавшая над такими картинами, как «Догвилль» и «Голая бухта».

«Северная мафия» дебютирует на «Амедиатеке» 13 марта. Все эпизоды первого сезона станут доступны 19 марта.