Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Амедиатека» представила трейлер финского криминального сериала «Северная мафия»

«Амедиатека» представила трейлер финского криминального сериала «Северная мафия»

7 марта 2023 13:40
«Амедиатека» представила трейлер финского криминального сериала «Северная мафия»

Главные роли в шоу сыграли звезды «Миссии невыполнима» и «Хоббита».

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» выпустил трейлер финского криминального драмеди «Северная мафия». Центральные роли в сериале исполняют Микаэл Персбрандт («Миссия невыполнима: Протокол Фантом»), Самули Эдельманн («Хоббит: Пустошь Смауга»), Аннамайя Туокко («Мастер Чэн»), Аке Каллиала («Гамлет идет в бизнес») и Олави Уусивирта («Долина муми-троллей»).

Шоу повествует о мафиозной семье, владеющей оленеводческим бизнесом в небольшом провинциальном северном городке в Финляндии. Смерть матриарха клана Бриты (Реа Мауранен) заставляет членов семейства собраться вместе на похоронах, чтобы справедливо разделить свое наследство. Однако предсмертная воля женщины оказывается полна неприятных сюрпризов, из-за которых внутри мафии разгорается кровавая война за власть.

Режиссером и сценаристом сериала является Мика Курвинен, наиболее известный по криминальной драме «Добро пожаловать в Техас» и историческому сериалу «Невидимые герои». Одним из продюсеров проекта является Лииза Пенттила, ранее работавшая над такими картинами, как «Догвилль» и «Голая бухта».

«Северная мафия» дебютирует на «Амедиатеке» 13 марта. Все эпизоды первого сезона станут доступны 19 марта.

Фото: Kaiho Republic
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит» 44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит» Читать далее 4 марта 2023
От подданной дьявола до иконы феминизма: как изменился образ ведьмы в кино за 100 лет От подданной дьявола до иконы феминизма: как изменился образ ведьмы в кино за 100 лет Читать далее 7 марта 2023
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании 10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании Читать далее 2 марта 2023
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 8 Марта 2023 года Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 8 Марта 2023 года Читать далее 7 марта 2023
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка Читать далее 3 марта 2023
Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов Читать далее 4 марта 2023
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке 10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке Читать далее 2 марта 2023
Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь Читать далее 6 марта 2023
От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино Читать далее 1 марта 2023
Тест: ты супергероиня или злодейка? Тест: ты супергероиня или злодейка? Читать далее 5 марта 2023
Related video