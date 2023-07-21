Амбициозный учитель попадает в провинциальную школу в трейлере фильма «Я делаю шаг»

Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Я делаю шаг».

В центре сюжета — выпускник педагогического института Саша Макаров (Сергей Новосад), много лет скрывающий от мира тот факт, что он страдает дислексией, из-за которой практически не может читать. Герой мечтает об успешной карьере и богатой жизни в Москве, но все его планы рушатся, когда он оказывается вынужден вернуться в родной Псков и стать учителем литературы в собственной провинциальной школе. Ученики не хотят слушаться нового преподавателя, а суровый завуч (Равшана Куркова) и вовсе его ненавидит. Единственной опорой Макарова становится его давняя подруга (Анастасия Талызина), просидевшая с ним за одной партой все одиннадцать школьных лет. Не желая мириться с таким положением, Саша предлагает своим ученикам принять участие в престижном литературном конкурсе, победа в котором сулит их школе славу и большой денежный приз.

В картине также снялись Мария Аронова, Денис Шведов, Милана Бру и другие. Режиссером ленты выступила Ольга Акатьева. Сценарий написала Мария Суворова, чей текст стал победителем конкурса работ, направленных на популяризацию профессии учителя. Съемки фильма проходили в псковском псковской школе № 1, из стен которой вышли такие выдающиеся личности, как физик Исаак Кикоин и писатель Юрий Тынянов. Картина была признана «Самым мудрым» фильмом детского кинофестиваля «Алые паруса».

«Я делаю шаг» выйдет в прокат 7 сентября.