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Bad Axe

Бэд-Экс, 2022

2022 / США
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мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 18 сентября 2023
Премьера в мире 18 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Сив
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.5 IMDb
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Постер фильма Бэд-Экс 4 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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