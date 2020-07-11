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Земля Эльзы
Киноафиша Фильмы Земля Эльзы Отзывы о фильме «Земля Эльзы»
Земля Эльзы 2019 / Россия
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Земля Эльзы»

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Olga Frolova 11 июля 2020, 20:31
Пьесу видела в театре. Судя по трейлеру фильма, могу сказать, что добродушие, незащищенность и неприспособленность к жизни - не те качества, которые соответствуют органике В.Смехова. Буду смотреть фильм, чтобы решить, театральная или кино-версия окажется для меня убедительнее.
11 июля 2020, 20:31 Ответить
Галина Романова 2 сентября 2020, 21:55
я смотрела только трейлер и мне показалось что В.Смехов не пара Печерниковой...хорош для 70-летнего конечно...но дело не в этом...Он слишком благополучен...такие ребята даже в 70 высокого о себе мнения и на ровесницу ни как не "позарятся".... другой типаж нужен...И дочь хабалка никак не вяжется с образом мамы Эльзы..то же не правильно подобрана актриса....Не может быть у Эльзы такая дочь....По сценарию дочь осуждает мать за связь с мужчиной...но все равно внешние данные этой актрисы никак не вяжется с образом Эльзы ..
2 сентября 2020, 21:55 Ответить
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