TheatreHD: Комеди Франсез: Исправленный щеголь, 2018

Пьеса классика французской литературы XVIII века, совсем не известная в России, долгое время была забыта и во Франции, а на сцене «Комеди Франсез» была сыграна всего два раза (и совсем не потому, что пьеса плоха)! Благодаря Клеману Эрвьё-Леже «Исправленный щеголь», слегка задавший трепку аристократии, вернулся на сцену театра через 300 лет и произвел настоящий фурор. Юный парижанин, городской щеголь, чрезмерно увлеченный модой на свободные манеры и самим собой, отправляется в деревню, где родители нашли ему выгодную партию — дочь графа. Уверенный в своей неотразимости, герой, хоть и влюбляется в потенциальную невесту, но нарушает все правила сватовства, принятые в деревне, и за фамильярность получает расплату: невеста намерена обучить его хорошим манерам, а до той поры о свадьбе не может быть и речи. Дело осложняется тем, что вдогонку пускается оставленная в Париже бывшая возлюбленная, не намеренная отдавать своего щеголя без боя. Что ж, битва обещает быть веселой — и галантной, как и положено в XVIII веке. Спектакль демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами.