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TheatreHD: Комеди Франсез: Исправленный щеголь
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Le Petit-Maître corrigé

TheatreHD: Комеди Франсез: Исправленный щеголь, 2018

2018 / Франция
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О фильме

Пьеса классика французской литературы XVIII века, совсем не известная в России, долгое время была забыта и во Франции, а на сцене «Комеди Франсез» была сыграна всего два раза (и совсем не потому, что пьеса плоха)! Благодаря Клеману Эрвьё-Леже «Исправленный щеголь», слегка задавший трепку аристократии, вернулся на сцену театра через 300 лет и произвел настоящий фурор. Юный парижанин, городской щеголь, чрезмерно увлеченный модой на свободные манеры и самим собой, отправляется в деревню, где родители нашли ему выгодную партию — дочь графа. Уверенный в своей неотразимости, герой, хоть и влюбляется в потенциальную невесту, но нарушает все правила сватовства, принятые в деревне, и за фамильярность получает расплату: невеста намерена обучить его хорошим манерам, а до той поры о свадьбе не может быть и речи. Дело осложняется тем, что вдогонку пускается оставленная в Париже бывшая возлюбленная, не намеренная отдавать своего щеголя без боя. Что ж, битва обещает быть веселой — и галантной, как и положено в XVIII веке. Спектакль демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами.

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Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Клеман Эрвьё-Леже
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Комеди Франсез: Исправленный щеголь 1 постер
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