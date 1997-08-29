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Дикий ангел
Vildängel
Дикий ангел, 1997
1997 / Швеция
5.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
драма
мюзикл
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5.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1997
Премьера в мире
29 августа 1997
Режиссер
Кристер Энгберг
В ролях
Бйорн Андерссон
Дик Аск
Джимми Бэкман
Все актеры и съемочная группа
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