Завтрак у предводителя
Киноафиша Завтрак у предводителя

Спектакль Завтрак у предводителя

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 12+
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 12+
О спектакле

Комедия Тургенева на сцене театра Et Cetera

Спектакль «Завтрак у предводителя» — это сатирическая комедия Ивана Сергеевича Тургенева, творение, которое удивляет своим радикальным отличием от привычных произведений писателя, таких как «Отцы и дети», «Вешние воды» и «Накануне». Эти произведения, знакомые нам с юных лет, полны романтики и глубоких чувств, в то время как в этой комедии отсутствуют любовные линии и герои, типичные для тургеневского мира.

Комедия без романтики

В «Завтраке у предводителя» нет ни трогательных «тургеневских девушек», ни «лишних людей». Здесь царит смех — смех, который не утихает ни на минуту, сопровождая каждую реплику и действие всех персонажей. Ситуация на сцене становится все более абсурдной и комичной, превращая бытовую историю о споре между братом и сестрой за наследство их тетушки в курьезное зрелище.

Гротеск на сцене

Режиссер Юрий Буторин создал уникальное игровое пространство, где «играют» не только актеры, но и сам декор. В спектакле вилки летят, колонны падают, мебель рушится — все элементы сценографии работают на создание гротескной атмосферы. Зрители становятся участниками «завтрака у предводителя», погружаясь в атмосферу веселой фантасмагории.

Не упустите возможность увидеть это яркое, смешное и оригинальное представление, которое оставит у вас множество положительных эмоций!

Режиссер
Юрий Буторин
В ролях
Федор Бавтриков
Алексей Осипов
Иван Косичкин
Андрей Кондаков
Федор Урекин

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
11 декабря четверг
20:00
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
от 4500 ₽
20 декабря суббота
20:00
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
от 4500 ₽
8 января четверг
20:00
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
от 4500 ₽
9 января пятница
20:00
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
от 4500 ₽
25 января воскресенье
19:00
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
от 4500 ₽

