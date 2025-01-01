Экспериментальная постановка Дмитрия Волкострелова в Москве

Спектакль Дмитрия Волкострелова «Мир за стеклом» возвращается на сцену Дома культуры, предлагая зрителям уникальный опыт взаимодействия с искусством. Это творение погружает в мир обособленности, изолированности и невозможности коммуникации, заставляя задуматься о значении каждого момента.

Оригинальная концепция

Пространство спектакля разделено на две части: зрители располагаются в здании «ГЭС-2», в то время как актеры находятся в Роще, за стеклянной стеной Актового зала. Это создает эффект живой картины — человеческого ландшафта на фоне закатного неба, который активно меняется на глазах у зрителей.

Звуковая интерактивность

Драматургия спектакля построена на принципе случайности. Зрители, хотя и не слышат происходящее снаружи, имеют наушники и аудиоплеер. Каждый может выбрать любой канал, произвольно переключаться между звуковыми дорожками или вообще отключить звук. Таким образом, каждый зритель становится не просто наблюдателем, но и соавтором спектакля, создавая собственный сценарий событий, разворачивающихся за стеклом.

Закат как символ

Закат в постановке Волкострелова и Пряжко — это не только время суток, но и метафора множества состояний и ситуаций, в которых оказываются персонажи. Кто-то обсуждает, как изменились телефоны с момента выхода первого айфона, другой слушает лекцию о том, как обрести счастье, третий ставит пьесу. Множество голосов сливаются в гул городской повседневности, где слышны птицы и звуки музыки из проезжающих машин.

Атмосфера спектакля

Летний закатный час, который обычно воспринимается как фон, здесь становится центральной темой и сюжетом спектакля. «Мир за стеклом» — это возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании театрального опыта, который останется в памяти надолго.