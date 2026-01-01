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Я танцую как дебил
Киноафиша Я танцую как дебил

Спектакль Я танцую как дебил

Гармония души в новой пьесе 16+
Режиссер Арсений Кудря
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Гармония души в новой пьесе "Я танцую как дебил" пронизывает каждый момент, предоставляя зрителям погружение в искренние диалоги, острые фразы и непринужденный юмор. Современный текст, наполненный смехом и эмоциями, с легкостью переносит нас в ритм и движение современного времени. Молодой драматург Игорь Витренко ведет зрителей через захватывающий конфликт между поколениями, раскрывая глубину человеческих слабостей и страхов главного героя. Сочетание современного материала с элементами танца приносит динамику и драйв, обеспечивая уникальный и увлекательный опыт для зрителей разных возрастов. "Я танцую как дебил" становится зеркалом для каждого из нас, поднимая важные вопросы и вызывая размышления."

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