Спектакль «Я не робот»: уникальный эскиз по пьесе Рагима Джафарова

Театр Маяковского приглашает зрителей на показ эскиза спектакля по первой пьесе Рагима Джафарова «Я не робот». Этот проект стал результатом его участия в разработке нейросети одной крупной корпорации, что послужило вдохновением для создания пьесы.

Сюжет, который заставляет задуматься

Пьеса рассматривает тему нейросетей, но не тех, которые мы привыкли видеть. Джафаров акцентирует внимание на «программах» в нашем сознании, управляющих нашей жизнью. Эти программы принимают решения, определяют наш образ жизни, и, как следствие, вызывают вопросы: «Мы не роботы, верно?»

В центре сюжета находятся три друга — Никита, Леша и Кянан. Им около 30 лет, и их жизнь насыщена рутиной, из которой им сложно выбраться. В один момент эти молодые люди становятся участниками эксперимента, в ходе которого их сознание оказывается под влиянием нейросети. Теперь она считывает все их мысли и действия, чтобы взять на себя выполнение рутинных задач.

Личные выборы и технологические изменения

Как это повлияет на их отношения с работой, близкими и самим собой? Смогут ли они противостоять искусственному интеллекту и взять на себя ответственность за свою жизнь? На эти вопросы отвечает режиссер читки Олег Сапиро: «Эта пьеса о том, что в любой момент можно изменить свою жизнь. Несмотря на бытовые сложности, семью и работу, в любой момент можно все поменять на 180 градусов».

Не упустите возможность стать свидетелем этой провокационной истории о свободе выбора, ответственности и технологии, которая управляет нашей повседневной жизнью.