Театр Маяковского приглашает зрителей на показ эскиза спектакля по первой пьесе Рагима Джафарова «Я не робот». Этот проект стал результатом его участия в разработке нейросети одной крупной корпорации, что послужило вдохновением для создания пьесы.
Пьеса рассматривает тему нейросетей, но не тех, которые мы привыкли видеть. Джафаров акцентирует внимание на «программах» в нашем сознании, управляющих нашей жизнью. Эти программы принимают решения, определяют наш образ жизни, и, как следствие, вызывают вопросы: «Мы не роботы, верно?»
В центре сюжета находятся три друга — Никита, Леша и Кянан. Им около 30 лет, и их жизнь насыщена рутиной, из которой им сложно выбраться. В один момент эти молодые люди становятся участниками эксперимента, в ходе которого их сознание оказывается под влиянием нейросети. Теперь она считывает все их мысли и действия, чтобы взять на себя выполнение рутинных задач.
Как это повлияет на их отношения с работой, близкими и самим собой? Смогут ли они противостоять искусственному интеллекту и взять на себя ответственность за свою жизнь? На эти вопросы отвечает режиссер читки Олег Сапиро: «Эта пьеса о том, что в любой момент можно изменить свою жизнь. Несмотря на бытовые сложности, семью и работу, в любой момент можно все поменять на 180 градусов».
Не упустите возможность стать свидетелем этой провокационной истории о свободе выбора, ответственности и технологии, которая управляет нашей повседневной жизнью.