VR-проект «История моими глазами»
VR-проект «История моими глазами»

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

VR-проект в 5-м павильоне «Ленфильма»

В 5-м павильоне «Ленфильма», рядом с уникальной инсталляцией «Пропавшие в кинохронике», зрители могут погрузиться в захватывающий VR-проект. Надев VR-шлем, вы совершите виртуальное путешествие, полное ярких впечатлений и необычных открытий.

Что можно увидеть?

В рамках проекта предлагается несколько интересных фильмов:

  • «Полет над Санкт-Петербургом» – удивительное видео, дополненное стихотворениями о городе.
  • «Средневековый Выборг» – путешествие в прошлое с музыкальным сопровождением.
  • «Поезд Победы» – виртуальный тур по экспозиции с аудиогидом, озвученным известной актрисой Екатериной Гусевой.
  • «Мечты детства» – анимированный фильм на стихотворение Ивана Пинженина, озвученный Билли Новиком и сопровождаемый музыкой Антона Малинена. Режиссером выступил арт-директор мастерской «Невский баталист» Евгений Попов.
  • «Путешествие по рекам и каналам Петербурга» – авторская экскурсия, позволяющая увидеть город с воды.

Длительность каждого фильма составляет 10-15 минут, что делает их идеальными для быстрого погружения в атмосферу Санкт-Петербурга.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс посетить этот уникальный VR-проект и насладиться атмосферой северной столицы в новом формате. Погружение в виртуальную реальность открывает перед вами новые горизонты восприятия и позволяет увидеть привычные места с необычной стороны.

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
12:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
