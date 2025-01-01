VR-проект в 5-м павильоне «Ленфильма»

В 5-м павильоне «Ленфильма», рядом с уникальной инсталляцией «Пропавшие в кинохронике», зрители могут погрузиться в захватывающий VR-проект. Надев VR-шлем, вы совершите виртуальное путешествие, полное ярких впечатлений и необычных открытий.

Что можно увидеть?

В рамках проекта предлагается несколько интересных фильмов:

«Полет над Санкт-Петербургом» – удивительное видео, дополненное стихотворениями о городе.

«Мечты детства» – анимированный фильм на стихотворение Ивана Пинженина, озвученный Билли Новиком и сопровождаемый музыкой Антона Малинена. Режиссером выступил арт-директор мастерской «Невский баталист» Евгений Попов.

«Путешествие по рекам и каналам Петербурга» – авторская экскурсия, позволяющая увидеть город с воды.

Длительность каждого фильма составляет 10-15 минут, что делает их идеальными для быстрого погружения в атмосферу Санкт-Петербурга.

Не упустите шанс посетить этот уникальный VR-проект и насладиться атмосферой северной столицы в новом формате. Погружение в виртуальную реальность открывает перед вами новые горизонты восприятия и позволяет увидеть привычные места с необычной стороны.