Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург приглашает вас на уникальную обзорную экскурсию, которая познакомит с его историческими и культурными достопримечательностями. В ходе тура вы увидите Невский проспект, Исаакиевскую площадь с величественным собором, а также Сенатскую площадь и знаменитый Медный всадник. Не упустите возможность полюбоваться Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой площадью и Зимним дворцом.

Экскурсия также включает посещение значительных храмов и соборов, таких как Спас-на-Крови, Казанский собор и Исаакиевский собор. Вы сможете увидеть исторические здания, включая католический костёл Св. Екатерины и лютеранскую кирху Св. Петра. В завершение, вы сможете полюбоваться крейсером «Аврора» — символом российской истории.

Программа экскурсии

Невский проспект и его архитектурные шедевры

Исаакиевская площадь с величественным собором

Сенатская площадь и знаменитый Медный всадник

Стрелка Васильевского острова

Дворцовая площадь и Зимний дворец

Храмы и соборы: Спас-на-Крови, Казанский собор, Исаакиевский собор

Исторические здания: католический костёл Св. Екатерины, лютеранская кирха Св. Петра

Крейсер «Аврора»

В программе предусмотрены остановки для фотографирования, каждая из которых будет длиться 10-15 минут. Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет узнать больше о истории и культуре северной столицы России.