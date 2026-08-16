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Вечерняя обзорная расширенная экскурсия по Санкт-Петербургу
Киноафиша Вечерняя обзорная расширенная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вечерняя обзорная расширенная экскурсия по Санкт-Петербургу

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О выставке

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург приглашает вас на уникальную обзорную экскурсию, которая познакомит с его историческими и культурными достопримечательностями. В ходе тура вы увидите Невский проспект, Исаакиевскую площадь с величественным собором, а также Сенатскую площадь и знаменитый Медный всадник. Не упустите возможность полюбоваться Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой площадью и Зимним дворцом.

Экскурсия также включает посещение значительных храмов и соборов, таких как Спас-на-Крови, Казанский собор и Исаакиевский собор. Вы сможете увидеть исторические здания, включая католический костёл Св. Екатерины и лютеранскую кирху Св. Петра. В завершение, вы сможете полюбоваться крейсером «Аврора» — символом российской истории.

Программа экскурсии

  • Невский проспект и его архитектурные шедевры
  • Исаакиевская площадь с величественным собором
  • Сенатская площадь и знаменитый Медный всадник
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовая площадь и Зимний дворец
  • Храмы и соборы: Спас-на-Крови, Казанский собор, Исаакиевский собор
  • Исторические здания: католический костёл Св. Екатерины, лютеранская кирха Св. Петра
  • Крейсер «Аврора»

В программе предусмотрены остановки для фотографирования, каждая из которых будет длиться 10-15 минут. Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет узнать больше о истории и культуре северной столицы России.

Купить билет на выставка Вечерняя обзорная расширенная экскурсия по Санкт-Петербургу

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В других городах
Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
17 августа понедельник
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
18 августа вторник
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
19 августа среда
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
20 августа четверг
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
21 августа пятница
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
22 августа суббота
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
23 августа воскресенье
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
24 августа понедельник
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
25 августа вторник
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
26 августа среда
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
27 августа четверг
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
28 августа пятница
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
29 августа суббота
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
30 августа воскресенье
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
31 августа понедельник
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
1 сентября вторник
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
2 сентября среда
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
3 сентября четверг
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
4 сентября пятница
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
5 сентября суббота
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
6 сентября воскресенье
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
7 сентября понедельник
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
8 сентября вторник
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
9 сентября среда
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
10 сентября четверг
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
11 сентября пятница
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
12 сентября суббота
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
13 сентября воскресенье
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
14 сентября понедельник
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
15 сентября вторник
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
16 сентября среда
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10
17 сентября четверг
18:00
Гостиница «Октябрьская» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 10

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