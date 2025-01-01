Новые VR-инсталляции в центре современного искусства Марс

Приглашаем вас в захватывающее путешествие в мир виртуальной реальности! Центр современного искусства Марс представляет две уникальные VR-инсталляции, которые подарят незабываемые впечатления.

«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!»

Первая инсталляция, «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!», предлагает вам виртуальное путешествие в открытый космос. Здесь вы столкнетесь с приключениями и неожиданными препятствиями в условиях невесомости. Узнайте интересные факты о Международной космической станции (МКС) и насладитесь потрясающими видами нашей планеты с высоты. Эта инсталляция станет настоящим открытием для любителей астрономии и космоса!

«ЭПИЧЕСКИЕ ГОРКИ»

Вторая инсталляция, «ЭПИЧЕСКИЕ ГОРКИ», пригласит вас на виртуальный аттракцион, где скорость и адреналин станут вашими спутниками. Прокатитесь через эпоху динозавров и средневековья, а затем сделайте остановку в научно-фантастическом городе. Для самых смелых предусмотрены элементы активной игры — постреляйте на ходу и проверьте свою меткость!

Не упустите возможность погрузиться в мир виртуальной реальности и испытать на себе все прелести этих уникальных инсталляций. Ждем вас в центре современного искусства Марс!