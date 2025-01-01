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VR-инсталляция

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Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Новые VR-инсталляции в центре современного искусства Марс

Приглашаем вас в захватывающее путешествие в мир виртуальной реальности! Центр современного искусства Марс представляет две уникальные VR-инсталляции, которые подарят незабываемые впечатления.

«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!»

Первая инсталляция, «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!», предлагает вам виртуальное путешествие в открытый космос. Здесь вы столкнетесь с приключениями и неожиданными препятствиями в условиях невесомости. Узнайте интересные факты о Международной космической станции (МКС) и насладитесь потрясающими видами нашей планеты с высоты. Эта инсталляция станет настоящим открытием для любителей астрономии и космоса!

«ЭПИЧЕСКИЕ ГОРКИ»

Вторая инсталляция, «ЭПИЧЕСКИЕ ГОРКИ», пригласит вас на виртуальный аттракцион, где скорость и адреналин станут вашими спутниками. Прокатитесь через эпоху динозавров и средневековья, а затем сделайте остановку в научно-фантастическом городе. Для самых смелых предусмотрены элементы активной игры — постреляйте на ходу и проверьте свою меткость!

Не упустите возможность погрузиться в мир виртуальной реальности и испытать на себе все прелести этих уникальных инсталляций. Ждем вас в центре современного искусства Марс!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
24 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
25 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
26 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
27 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 900 ₽ 13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 16:00 от 900 ₽ 17:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
28 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
29 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
30 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽
31 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽ 21:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Черный вигвам
0+
Интерактивный Современное искусство
Черный вигвам
29 августа в 19:00 Центр «Марс»
от 800 ₽
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Экскурсия Мастер-класс
Квест «Миссия невыполнима»
7 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
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Игровая программа «День в спецназе — Молния»
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Интерактивный
Игровая программа «День в спецназе — Молния»
24 августа в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 37000 ₽
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