Волшебная гора
Билеты от 1000₽
Киноафиша Волшебная гора

Спектакль Волшебная гора

Постановка
Сцена «Мельников» 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль о поисках себя

Действие захватывающего спектакля разворачивается в 1913 году в уединенном горном санатории «Берггоф». Молодой Ганс Кастроп приезжает сюда навестить своего двоюродного брата, однако его визит затягивается почти на год. Это время оказывается порой глубоких самонаблюдений и философских размышлений.

Уникальные персонажи и философские дебаты

Санаторий становится местом встреч с удивительными персонажами, каждый из которых привносит свои идеи и жизненные истории. Эти встречи не только обогащают внутренний мир Ганса, но и помогают ему глубже понять себя и окружающий мир. Спектакль мастерски переплетает повседневность с философскими дебатами, поднимая важные вопросы о здоровье, жизни и смерти.

Атмосфера и стилистика

Неповторимая атмосфера «Берггофа» создает особенное пространство для размышлений и самопознания. Зрители смогут пережить уникальный опыт, который погружает их в реалии начала XX века и заставляет задуматься о вечных истинах.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и соприкоснуться с глубокими темами, которые волнуют человечество на протяжении веков.

Декабрь
Январь
11 декабря четверг
18:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 1000 ₽
12 декабря пятница
18:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 1000 ₽
11 января воскресенье
18:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 1000 ₽
24 января суббота
18:00
Сцена «Мельников» Москва, Стромынка, 6
от 1000 ₽

