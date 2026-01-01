Владимир Сурдин. Радио (и не только) для инопланетян.
Владимир Сурдин. Радио (и не только) для инопланетян.

6+
О выставке

Лекция Владимира Сурдина о методах связи с инопланетянами

Уникальная лекция Владимира Сурдина предлагает возможность узнать о методах связи с инопланетянами — тема, которая волнует умы многих исследователей и любителей науки.

О чем лекция?

На лекции речь пойдет о различных методах, которые изобретались для установления контакта с инопланетными цивилизациями. Особенно внимание будет уделено радио, которое долгое время оставалось основным методом, внушающим надежду на этот контакт. Владимир Сурдин расскажет о современных возможностях общения с «братьями по разуму», о языке, на котором мы планируем вести с ними беседы, о посланиях, уже отправленных в космос, и о том, что мы должны сделать в ближайшем будущем.

Кроме того, в лекции будет рассмотрен вопрос, как можно связаться с инопланетянами без использования радио.

Лектор Сурдин

Лектором станет Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, а также доцент физического факультета МГУ. Он является лауреатом Беляевской премии и премии «Просветитель», а также председателем секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН.

Для кого будет интересно?

Лекция будет особенно интересна всем, кто увлекается наукой, космосом и вопросами о существовании инопланетной жизни.

Июнь
28 июня воскресенье
19:00
Измайлово Бета Москва, Измайловское ш., 71, корп. 2Б
от 1500 ₽
В других городах
Июнь
14 июня воскресенье
19:00
Конгрессный центр «Петроконгресс» Санкт-Петербург, Лодейнопольская, 5
от 1500 ₽

