Усадьба Ланиных
Билеты от 0₽
Киноафиша Усадьба Ланиных

Спектакль Усадьба Ланиных

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

«Самая чеховская» пьеса Бориса Зайцева

«Усадьба Ланиных» — центральная и «самая чеховская» пьеса Бориса Зайцева, наполненная ароматами любви и деревенского приволья. Эта история, кажется, родилась из чеховской «Чайки» и погружает зрителя в мир человеческих страстей и конфликтов.

Любовь и горе

Герои спектакля охвачены силой любовного тока, который сплетает их судьбы, даруя счастье одним и горе другим. Каждый персонаж становится частью вечного круга переживаний — любви, печали, восторгов и сердечных обид.

Масштабная режиссура

Новый спектакль под руководством Алексея Бородина представляет собой масштабное и многомерное художественное размышление о макромире, где все раздирается и теряет свою ценность, и микромире, бесконечном как Вселенная.

О спектакле

Зрителям предстоит увидеть, как обитатели усадьбы Ланиных, несмотря на века, беззаветно повторяют свой круг переживаний. Это не только история о любви, но и глубокий анализ человеческих эмоций и отношений.

Приглашаем вас стать частью этого увлекательного театрального путешествия!

Режиссер
Алексей Бородин
В ролях
Варвара Пахомова
Варвара Пахомова
Дарья Затеева
Дарья Рощина
Максим Керин
Максим Керин

7 ноября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00

В ближайшие дни

