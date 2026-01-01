Экскурсия по Александринскому театру и музею театрального искусства

В первой трети XIX века в центре Санкт-Петербурга был создан театральный квартал, спроектированный велико зодчим Карлом Россией (1775-1849). Этот архитектурный ансамбль прославил город и стал неотъемлемой частью его облика. В квартале находились главные театральные учреждения империи: театр для представлений всех жанров, Театральная школа для подготовки артистов драмы, оперы и балета, а также Дирекция императорских театров, управлявшая сценами Петербурга и Москвы.

Театр и расположенная перед ним площадь получили имя Александринского, улица между двумя величественными домами с белыми колоннами была названа Театральной. Позже площадь стала носить имя великого русского драматурга Александра Островского, а улица — имя самого архитектора. В здании Дирекции разместилась Театральная библиотека, где хранится весь репертуар императорской сцены, а после 1917 года здесь был основан Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства.

Императорский Александринский театр, история которого насчитывает более двухсот лет, является ныне Национальным драматическим театром России. Балетный класс императорского театрального училища превратился в знаменитую Академию русского балета им. А. Я. Вагановой.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы получите уникальную возможность узнать о системе императорских театров в России: кто их управлял, как артисты поступали на службу и где проходили обучение. Кроме того, вы узнаете о современных технических новшествах, используемых для создания сценических эффектов, а также о местах в зрительном зале, которые занимали такие знаменитые деятели культуры, как А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов и Ф. М. Достоевский.

Программа экскурсии

11.00-11.55 – Экскурсия по Александринскому театру (пл. Островского, 6)

12.05-13.00 – Посещение экспозиции Музея театрального и музыкального искусства (ул. Зодчего Росси, 2)

Вы сможете насладиться атмосферой театра без зрителей, пройти по тем же коридорам, которыми когда-то шли известные актёры, увидеть их портреты, фотографии и костюмы, а также услышать голоса великих мастеров. История российского театра раскроется перед вами во всем своем великолепии.