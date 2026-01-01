Оповещения от Киноафиши
Татлин. Конструкция мира
Татлин. Конструкция мира

О выставке

Выставка «Татлин. Конструкция мира» в центре «Зотов»

Центр «Зотов» при поддержке банка ВТБ представляет масштабную выставку «Татлин. Конструкция мира» к 140-летию со дня рождения художника Владимира Татлина. Это первая за 30 лет выставка в России, полностью посвященная творчеству одного из ключевых художников русского авангарда.

Уникальная ретроспектива

Экспозиция собирает более 220 экспонатов, включая оригинальные живописные и графические работы, эскизы, чертежи, фотографии и реконструкции. Она позволяет проследить творческий путь Владимира Татлина, чьи идеи оказали значительное влияние на искусство XX века.

Мечтатель авангарда

Татлин верил в идеалы революции и роль художника в строительстве новой жизни. Его главные проекты отражали стремление «завоевать будущее», воплощая принцип слияния искусства и жизни. Он первым превратил утилитарные материалы в произведение искусства и создал трехмерный пространственный контррельеф.

Ключевые работы

На выставке можно увидеть известный Памятник III Интернационалу (Башня Татлина), который стал символом советского авангарда. Концепции Татлина о пространстве и движении легли в основу современного промышленного дизайна. Его проект безмоторного летательного аппарата «Летатлин» представил единство природы, искусства и техники.

Структура экспозиции

Выставка разделена на семь тематических разделов: «Плаватель», «Певец», «Управник», «Вестник», «Учитель», «Летатель» и «Делатель». В ней принимают участие более 25 музеев и частных собраний.

Редкие экспонаты

Среди ключевых работ представлены первый автопортрет «Матрос» (1911), картина «Натурщица» (1913), эскизы декораций к опере «Жизнь за царя» (1913) и «Летучий голландец» (1915-1918). Также в экспозиции можно увидеть единственный сохранившийся летательный аппарат «Летатлин» (1933) и уникальные реконструкции, созданные по принципам научной реконструкции.

Звуковая среда и воспоминания

Выставка дополнена звуковой средой, созданной проектом CINEMATICA, над музыкой для которой работали композиторы Глеб Андрианов и Павел Поляков. В раскрытии многогранной личности Татлина помогут озвученные воспоминания его современников.

Вход на выставку осуществляется по билетам. Для уточнения льготных категорий и приобретения льготных билетов необходимо обратиться в кассу центра.

Фотографии

Татлин. Конструкция мира Татлин. Конструкция мира Татлин. Конструкция мира Татлин. Конструкция мира Татлин. Конструкция мира Татлин. Конструкция мира Татлин. Конструкция мира Татлин. Конструкция мира Татлин. Конструкция мира Татлин. Конструкция мира Татлин. Конструкция мира Татлин. Конструкция мира Татлин. Конструкция мира

