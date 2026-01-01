Выставка «Татлин. Конструкция мира» в центре «Зотов»

Центр «Зотов» при поддержке банка ВТБ представляет масштабную выставку «Татлин. Конструкция мира» к 140-летию со дня рождения художника Владимира Татлина. Это первая за 30 лет выставка в России, полностью посвященная творчеству одного из ключевых художников русского авангарда.

Уникальная ретроспектива

Экспозиция собирает более 220 экспонатов, включая оригинальные живописные и графические работы, эскизы, чертежи, фотографии и реконструкции. Она позволяет проследить творческий путь Владимира Татлина, чьи идеи оказали значительное влияние на искусство XX века.

Мечтатель авангарда

Татлин верил в идеалы революции и роль художника в строительстве новой жизни. Его главные проекты отражали стремление «завоевать будущее», воплощая принцип слияния искусства и жизни. Он первым превратил утилитарные материалы в произведение искусства и создал трехмерный пространственный контррельеф.

Ключевые работы

На выставке можно увидеть известный Памятник III Интернационалу (Башня Татлина), который стал символом советского авангарда. Концепции Татлина о пространстве и движении легли в основу современного промышленного дизайна. Его проект безмоторного летательного аппарата «Летатлин» представил единство природы, искусства и техники.

Структура экспозиции

Выставка разделена на семь тематических разделов: «Плаватель», «Певец», «Управник», «Вестник», «Учитель», «Летатель» и «Делатель». В ней принимают участие более 25 музеев и частных собраний.

Редкие экспонаты

Среди ключевых работ представлены первый автопортрет «Матрос» (1911), картина «Натурщица» (1913), эскизы декораций к опере «Жизнь за царя» (1913) и «Летучий голландец» (1915-1918). Также в экспозиции можно увидеть единственный сохранившийся летательный аппарат «Летатлин» (1933) и уникальные реконструкции, созданные по принципам научной реконструкции.

Звуковая среда и воспоминания

Выставка дополнена звуковой средой, созданной проектом CINEMATICA, над музыкой для которой работали композиторы Глеб Андрианов и Павел Поляков. В раскрытии многогранной личности Татлина помогут озвученные воспоминания его современников.

Вход на выставку осуществляется по билетам. Для уточнения льготных категорий и приобретения льготных билетов необходимо обратиться в кассу центра.