Свидание в Тишине + два мастер-класса
Свидание в Тишине + два мастер-класса

16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О выставке

Романтические мастер-классы нижегородском в музее «В Тишине»

В музее «В Тишине» (Нижний Новгород) вас ждёт уникальная программа, состоящая из романтической экскурсии и двух мастер-классов. Событие подходит для тех, кто хочет открыть для себя новые способы общения и получить незабываемые впечатления.

Свидание «В Тишине»

Интерактивная экскурсия «В Тишине» — это идеальный способ провести время вдвоем. Здесь не понадобятся слова — вы узнаете друг друга по-новому в пяти уникальных интерактивных зонах. Посторонние посетители вас не отвлекут, так как организаторы создадут уютную атмосферу, полную романтики.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. В увлекательной игре арома-лото вам предстоит угадать 14 различных источников запаха. В завершение вы получите арома-амулет из обожженной глины с выбранным ароматом.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Вкусный мастер-класс, посвященный шоколаду, даст возможность не только узнать историю этого популярного лакомства, но и самостоятельно приготовить шоколадные конфеты. Вы сможете забрать свои творения в подарочной упаковке.

* Очередность программ определяет организатор.

Март
2 марта понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
3 марта вторник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
4 марта среда
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
5 марта четверг
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
6 марта пятница
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
7 марта суббота
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
8 марта воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
9 марта понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
10 марта вторник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
11 марта среда
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
12 марта четверг
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
13 марта пятница
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14 марта суббота
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
15 марта воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
16 марта понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17 марта вторник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
18 марта среда
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
19 марта четверг
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
20 марта пятница
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
21 марта суббота
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
22 марта воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
23 марта понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
24 марта вторник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
25 марта среда
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
26 марта четверг
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
27 марта пятница
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
28 марта суббота
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
29 марта воскресенье
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
30 марта понедельник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
31 марта вторник
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
от 5500 ₽

