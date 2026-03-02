В музее «В Тишине» (Нижний Новгород) вас ждёт уникальная программа, состоящая из романтической экскурсии и двух мастер-классов. Событие подходит для тех, кто хочет открыть для себя новые способы общения и получить незабываемые впечатления.
Интерактивная экскурсия «В Тишине» — это идеальный способ провести время вдвоем. Здесь не понадобятся слова — вы узнаете друг друга по-новому в пяти уникальных интерактивных зонах. Посторонние посетители вас не отвлекут, так как организаторы создадут уютную атмосферу, полную романтики.
На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. В увлекательной игре арома-лото вам предстоит угадать 14 различных источников запаха. В завершение вы получите арома-амулет из обожженной глины с выбранным ароматом.
Вкусный мастер-класс, посвященный шоколаду, даст возможность не только узнать историю этого популярного лакомства, но и самостоятельно приготовить шоколадные конфеты. Вы сможете забрать свои творения в подарочной упаковке.
* Очередность программ определяет организатор.