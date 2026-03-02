Романтические мастер-классы нижегородском в музее «В Тишине»

В музее «В Тишине» (Нижний Новгород) вас ждёт уникальная программа, состоящая из романтической экскурсии и двух мастер-классов. Событие подходит для тех, кто хочет открыть для себя новые способы общения и получить незабываемые впечатления.

Свидание «В Тишине»

Интерактивная экскурсия «В Тишине» — это идеальный способ провести время вдвоем. Здесь не понадобятся слова — вы узнаете друг друга по-новому в пяти уникальных интерактивных зонах. Посторонние посетители вас не отвлекут, так как организаторы создадут уютную атмосферу, полную романтики.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. В увлекательной игре арома-лото вам предстоит угадать 14 различных источников запаха. В завершение вы получите арома-амулет из обожженной глины с выбранным ароматом.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Вкусный мастер-класс, посвященный шоколаду, даст возможность не только узнать историю этого популярного лакомства, но и самостоятельно приготовить шоколадные конфеты. Вы сможете забрать свои творения в подарочной упаковке.

* Очередность программ определяет организатор.