Свидание в Париже
Свидание в Париже

Спектакль Свидание в Париже

Постановка
Театр Ермашова
Режиссер Игорь Ермашов
Продолжительность 2 часа (+ антракт 10 мин)

О спектакле

Комедия «Свидание в Париже» в камерном театре ЛТЕ

В камерном театре ЛТЕ зрителей ожидает веселая и невероятно смешная французская комедия «Свидание в Париже». В этой увлекательной истории супруги оказываются в необычной ситуации, из которой им предстоит выбраться. Сумеют ли они справиться с возникшими трудностями? Вопрос остается открытым!

Необычные обстоятельства

Сюжет закручивается вокруг реномированных персонажей, которые оказывается забыли о ключевой детали в своем путешествии. Фиат, не их машина, становится символом комедийного недоразумения. Один из героев шутит: «Ну и что? Если они не знают, что такое Фиат, будет повод узнать!»

Положительные отзывы

Постановка «Свидание в Париже» получила много положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей. Эта комедия заставляет смеяться и размышлять о животрепещущих вопросах в отношениях. Сочетание легкого юмора и жизненных ситуаций делает спектакль привлекательным для широкой аудитории.

Не пропустите

Если вы ищете повод для отличного вечера, не упустите шанс посетить эту замечательную комедию. Убедитесь сами, как легко можно оказаться в запутанной ситуации, и какая поддержка нужна для ее решения. Не забудьте пригласить друзей — на такой спектакль стоит идти всей компанией!

Купить билет на спектакль Свидание в Париже

Декабрь
21 декабря воскресенье
18:00
Театр Ермашова г. Алматы, ул. Щепкина 35 (Мустафина-Рыскулбекова) вход с Мустафина.
от 5000 ₽

