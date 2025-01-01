Спектакль Сверх комплекта

Изящный водевиль о жизни России конца XIX века

Театр впервые представит на своей сцене атмосферу России конца XIX века. Петербург той эпохи, с его уникальной жизнью, типажами, нравами и обычаями, обещает стать настоящей находкой для зрителей.

О пьесе

Пьеса «Сверх комплекта» в духе традиций А.Н. Островского, однако выделяется неповторимой авторской манерой Аркадия Крюковского. Это легкая и изящная комедия, почти водевильная, но с серьезными и целеустремленными персонажами.

Главные герои

Среди основных персонажей — хозяин обойной фабрики Вирилин, его племянник Павел, компаньон Вирилина Мотылев с дочерью Варварой, а также чиновник Кудрышев и его дочь Ольга, которая устраивается на фабрику в качестве бухгалтера. Эти персонажи погружаются в интриги, основанные на вечных поисках счастья и любви.

Сюжет и интрига

Сюжет спектакля захватывающий и авантюрный. Героев охватывает желание найти свою пару: они обольщаются, сомневаются, колеблются, идут в наступление и иногда отступают. В ходе действия старик Вирилин, охваченный любовными заблуждениями, хочет жениться на юной девушке. Его племянник, поддавшийся идее брака по расчету, стремится связать себя узами с богатой наследницей. Дамы также оказываются в вихре чувств и желаний.

Темы и мотивы

Персонажи спектакля смешные и трогательные, забавные и временами нелепые — как и все люди, стремящиеся к счастью и самопознанию. Это вечная притча о человеческих обольщениях, заблуждениях и прихотях любви, которая неизбежно сталкивает материальный расчет с живыми чувствами. И не все в итоге окажутся счастливыми и найдут свою пару.