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Сверх комплекта
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Спектакль Сверх комплекта

Постановка
Историко-этнографический театр 12+
Режиссер Михаил Мизюков
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Изящный водевиль о жизни России конца XIX века

Театр впервые представит на своей сцене атмосферу России конца XIX века. Петербург той эпохи, с его уникальной жизнью, типажами, нравами и обычаями, обещает стать настоящей находкой для зрителей.

О пьесе

Пьеса «Сверх комплекта» в духе традиций А.Н. Островского, однако выделяется неповторимой авторской манерой Аркадия Крюковского. Это легкая и изящная комедия, почти водевильная, но с серьезными и целеустремленными персонажами.

Главные герои

Среди основных персонажей — хозяин обойной фабрики Вирилин, его племянник Павел, компаньон Вирилина Мотылев с дочерью Варварой, а также чиновник Кудрышев и его дочь Ольга, которая устраивается на фабрику в качестве бухгалтера. Эти персонажи погружаются в интриги, основанные на вечных поисках счастья и любви.

Сюжет и интрига

Сюжет спектакля захватывающий и авантюрный. Героев охватывает желание найти свою пару: они обольщаются, сомневаются, колеблются, идут в наступление и иногда отступают. В ходе действия старик Вирилин, охваченный любовными заблуждениями, хочет жениться на юной девушке. Его племянник, поддавшийся идее брака по расчету, стремится связать себя узами с богатой наследницей. Дамы также оказываются в вихре чувств и желаний.

Темы и мотивы

Персонажи спектакля смешные и трогательные, забавные и временами нелепые — как и все люди, стремящиеся к счастью и самопознанию. Это вечная притча о человеческих обольщениях, заблуждениях и прихотях любви, которая неизбежно сталкивает материальный расчет с живыми чувствами. И не все в итоге окажутся счастливыми и найдут свою пару.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
19:00 от 800 ₽
12 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
18:00 от 800 ₽

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