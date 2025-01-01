Спектакль Снежная королева

Меню
Русский драматический театр Республики Башкортостан 0+
Возраст 0+

Детский мюзикл в Русском драматическом театре Уфы

Мюзикл Кима Брейтбурга «Снежная королева» по одноименной сказке Ганса-Христиана Андерсена станет незабываемым новогодним подарком для юных зрителей и их родителей.

Завораживающая история

Такая знакомая и любимая история о маленькой Герде, отважно отправляющейся на поиски Кая, будет представлена на сцене театра с невероятными, пронзительными голосами исполнителей. В этой увлекательной истории появятся заботливая Бабушка, умный кот Ганс — верный спутник девочки, а также страшные разбойники.

Музыка и приключения

Спектакль увлекает зрителей в царство сказки, полное музыки, света и приключений. Он не только захватывает воображение, но и заставляет задуматься о том, что может растопить лед и победить черствость человеческих сердец.

Масштабный проект

В новом проекте театра участвует более 30 исполнителей — актеров, вокалистов и артистов балета, что делает данное событие поистине грандиозным.

Не упустите возможность увидеть этот яркий и трогательный мюзикл!

Декабрь
Январь
Февраль
22 декабря понедельник
12:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽
15:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽
4 января воскресенье
11:30
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽
6 января вторник
11:30
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽
21 февраля суббота
12:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽

