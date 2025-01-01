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Сказка в лесу
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Спектакль Сказка в лесу

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Погружение в мир сказки: беби-спектакль "Сказка в лесу"

Дорогие зрители! Приглашаем вас и ваших малышей на удивительное путешествие в мир лесных чудес с беби-спектаклем "Сказка в лесу". Этот спектакль обещает стать настоящим праздником для юных зрителей и их родителей.

Знакомство с лесными героями

На лесной полянке вас встретят Солнце, Ёжик, Лиса и другие очаровательные звери. Они не только расскажут интересные истории, но и споют веселые песни, а также предложат маленьким зрителям поучаствовать в увлекательных заданиях. Например, помочь Ежику собрать грибы на завтрак!

Развивающие технологии и подарки

Спектакль включает в себя элементы развивающих технологий Монтессори, пальчиковую гимнастику и расслабляющую музыку. Кроме того, зрителей ждут авторские детские песни от персонажей, которые сделают выступление еще более запоминающимся.

Каждый малыш уйдет со спектакля не только с яркими впечатлениями, но и с небольшим персональным подарком, что станет приятным сюрпризом для юных любителей театра.

Не просто кукольный спектакль

"Сказка в лесу" — это не просто кукольное представление, а полноценное погружение в сказочный мир, которое способствует раннему развитию детей. Не упустите возможность подарить вашему малышу незабываемые эмоции и новые знания!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 21 сентября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
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Нижний Новгород, 18 октября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
10:00 от 1800 ₽ 11:30 от 1800 ₽
Нижний Новгород, 22 ноября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
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