Композиция по стихам и биографии Сергея Есенина, а также книге Айседоры Дункан «Моя жизнь» представляют собой уникальный спектакль, который погружает зрителя в мир эмоций и страстей. Сергей Есенин – великий русский поэт, чья трагическая судьба отражает катастрофы первой половины ХХ века. В его жизни особое место занимает Айседора Дункан – выдающаяся американская балерина и новатор театра.
Сюжет спектакля разворачивается в послереволюционной Москве, где поэт и танцовщица встречаются и оказываются в вихре чувств, полностью игнорируя происходящее вокруг. Их отношения становятся символом времени, наполненного страстью и безумием.
Режиссер Роман Виктюк создает спектакль, в котором переплетаются стихотворения, музыка и пластические этюды. «Сергей и Айседора» наполняется множеством культурных ассоциаций и метафор, делая его актуальным и своевременным. Это «недокументальная история любви и смерти» размыкает привычные границы, вовлекая зрителя в завораживающий сценический калейдоскоп.
Приглашаем вас на этот незабываемый спектакль, который подарит вам новые эмоции и погрузит в мир великих чувств!