Сергей и Айседора
Сергей и Айседора

Спектакль Сергей и Айседора

Роман Виктюк снова о красоте любви
Постановка
Сцена «Мельников» 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Сергей и Айседора»: встреча гениев

Композиция по стихам и биографии Сергея Есенина, а также книге Айседоры Дункан «Моя жизнь» представляют собой уникальный спектакль, который погружает зрителя в мир эмоций и страстей. Сергей Есенин – великий русский поэт, чья трагическая судьба отражает катастрофы первой половины ХХ века. В его жизни особое место занимает Айседора Дункан – выдающаяся американская балерина и новатор театра.

История любви и творчества

Сюжет спектакля разворачивается в послереволюционной Москве, где поэт и танцовщица встречаются и оказываются в вихре чувств, полностью игнорируя происходящее вокруг. Их отношения становятся символом времени, наполненного страстью и безумием.

Культурные ассоциации и метафоры

Режиссер Роман Виктюк создает спектакль, в котором переплетаются стихотворения, музыка и пластические этюды. «Сергей и Айседора» наполняется множеством культурных ассоциаций и метафор, делая его актуальным и своевременным. Это «недокументальная история любви и смерти» размыкает привычные границы, вовлекая зрителя в завораживающий сценический калейдоскоп.

Интересные факты

  • Сергей Есенин и Айседора Дункан познакомились в 1921 году и стали одной из самых известных пар своего времени.
  • Спектакль включает в себя не только поэзию Есенина, но и уникальные танцевальные номера, созданные по мотивам его стихов.
  • Роман Виктюк, как мастер театрального искусства, известен своими смелыми и новаторскими подходами к классическим произведениям.

Приглашаем вас на этот незабываемый спектакль, который подарит вам новые эмоции и погрузит в мир великих чувств!

Режиссер
Роман Виктюк
В ролях
Иван Иванович
Дмитрий Кондрашов
Анна Терехова
Игорь Неведров
Анна Нахапетова
Фотографии

Фотографии
