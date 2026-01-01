Спектакль Сдаётся дом с привидениями

Масштабный мюзикл «Сдаётся дом с привидениями» по пьесе Эдуардо де Филиппо «Призраки»

В ДК «Газ» состоится мировая премьера сверхъестественного мюзикла от нижегородского композитора Дмитрия Лазарева по пьесе Эдуардо де Филиппо «Призраки». В центре сюжета — неаполитанец дон Винченцо, который на грани финансового краха решает арендовать дом с привидениями. Интригующие вопросы о существовании призраков и удаче героя поднимаются в ярких диалогах и захватывающих музыкальных номерах.

История дону Винченцо

Молодой и темпераментный неаполитанец дон Винченцо оказался в сложной финансовой ситуации. Его семейные дела также оставляют желать лучшего. В попытке изменить свою судьбу, он решается на отчаянный шаг — арендовать огромный дом, о котором ходят зловещие слухи. По легендам, в этом замке живут привидения, чья история уходит вглубь веков. С кем же столкнётся дон Винченцо, пытаясь найти ответы на свои вопросы: существуют ли призраки на самом деле? Улыбнётся ли удача ему? И кто же такая, в конце концов, Нонна Бефана?

Мюзикл в итальянском стиле

«Сдаётся дом с привидениями» — это не просто театр. Это настоящая симфония итальянского юмора и мистических сюжетов. Яркие темпераментные диалоги, музыкальные номера и щепотка необъяснимого создают незабываемую атмосферу.