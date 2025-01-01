Меню
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Продолжительность  1 часа 50 минут

О спектакле

Балет «Щелкунчик» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая

Погрузитесь в мир волшебства и музыки с классическим балетом Петра Чайковского «Щелкунчик». Это незабываемое представление перенесет вас в сказочный мир, полный удивительных приключений и чарующих мелодий.

Сюжет

В канун Рождества девочка Клара получает в подарок от крестного игрушку-Щелкунчика. Ночью она становится свидетельницей битвы Щелкунчика с Мышиным королём и его войском. Спасая Щелкунчика, Клара бросает в короля туфельку, и тот сбегает. Щелкунчик превращается в прекрасного принца и ведет Клару в волшебную страну, где их встречают Фея Драже и жители Конфитюренбурга. Вместе они танцуют на праздничном балу. Утром Клара просыпается и обнаруживает, что всё это было лишь сном, но воспоминания о волшебном приключении навсегда остаются с ней.

Действующие лица и исполнители

  • Клара: Жанель Тукаева
  • Щелкунчик (принц): Сырым Аюпов (первое исполнение)
  • Зильбергаус, хозяин дома: Азиз Есенбаев
  • Его жена: Айгуль Дуйсекова
  • Дроссельмайер: Амир Жексенбек
  • Франц: Акыл Жуас
  • Коломбина: Гульбаршын Касаболат
  • Арлекин: Алишер Касымхан
  • Арап: Дарын Тайрбеков
  • Король мышей: Нурсултан Алпамысулы
  • Шоколад (Испанский танец): Гулим Турсингалиева, Елдар Абилов
  • Чай (Китайский танец): Динара Кудабаева, Диас Кубашев
  • Русский танец «Трепак»: Табига Беймбеткызы, Айшолпан Жаксыликова, Акыл Жуас
  • Танец пастушков: Нурай Нурсафина, Алишер Касымхан (первое исполнение)
  • Старики: Даурен Женис, Малика Усенова
  • Кавалеры: Айдар Азбеков, Нурсултан Алпамысулы, Арнур Тусупбеков, Марлен Жумабаев
  • Восток: Динара Есентаева, Сырым Аюпов

Творческий состав

Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

  • Главный дирижер: Нуржан Байбусинов, заслуженный деятель РК
  • Дирижер-постановщик: Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК
  • Балетмейстер-постановщик: Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
  • Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
  • Главный хормейстер: Алия Темирбекова

Не упустите возможность насладиться этим великолепным балетом, который станет настоящим праздником для всей семьи!

Купить билет на спектакль Щелкунчик

Декабрь
28 декабря воскресенье
12:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110

