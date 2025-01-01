Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая

Погрузитесь в мир волшебства и музыки с классическим балетом Петра Чайковского «Щелкунчик». Это незабываемое представление перенесет вас в сказочный мир, полный удивительных приключений и чарующих мелодий.

Сюжет

В канун Рождества девочка Клара получает в подарок от крестного игрушку-Щелкунчика. Ночью она становится свидетельницей битвы Щелкунчика с Мышиным королём и его войском. Спасая Щелкунчика, Клара бросает в короля туфельку, и тот сбегает. Щелкунчик превращается в прекрасного принца и ведет Клару в волшебную страну, где их встречают Фея Драже и жители Конфитюренбурга. Вместе они танцуют на праздничном балу. Утром Клара просыпается и обнаруживает, что всё это было лишь сном, но воспоминания о волшебном приключении навсегда остаются с ней.

Действующие лица и исполнители

Клара: Жанель Тукаева

Жанель Тукаева Щелкунчик (принц): Сырым Аюпов (первое исполнение)

Сырым Аюпов (первое исполнение) Зильбергаус, хозяин дома: Азиз Есенбаев

Азиз Есенбаев Его жена: Айгуль Дуйсекова

Айгуль Дуйсекова Дроссельмайер: Амир Жексенбек

Амир Жексенбек Франц: Акыл Жуас

Акыл Жуас Коломбина: Гульбаршын Касаболат

Гульбаршын Касаболат Арлекин: Алишер Касымхан

Алишер Касымхан Арап: Дарын Тайрбеков

Дарын Тайрбеков Король мышей: Нурсултан Алпамысулы

Нурсултан Алпамысулы Шоколад (Испанский танец): Гулим Турсингалиева, Елдар Абилов

Гулим Турсингалиева, Елдар Абилов Чай (Китайский танец): Динара Кудабаева, Диас Кубашев

Динара Кудабаева, Диас Кубашев Русский танец «Трепак»: Табига Беймбеткызы, Айшолпан Жаксыликова, Акыл Жуас

Табига Беймбеткызы, Айшолпан Жаксыликова, Акыл Жуас Танец пастушков: Нурай Нурсафина, Алишер Касымхан (первое исполнение)

Нурай Нурсафина, Алишер Касымхан (первое исполнение) Старики: Даурен Женис, Малика Усенова

Даурен Женис, Малика Усенова Кавалеры: Айдар Азбеков, Нурсултан Алпамысулы, Арнур Тусупбеков, Марлен Жумабаев

Айдар Азбеков, Нурсултан Алпамысулы, Арнур Тусупбеков, Марлен Жумабаев Восток: Динара Есентаева, Сырым Аюпов

Творческий состав

Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

Главный дирижер: Нуржан Байбусинов, заслуженный деятель РК

Нуржан Байбусинов, заслуженный деятель РК Дирижер-постановщик: Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК

Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК Балетмейстер-постановщик: Гульжан Туткибаева, народная артистка РК

Гульжан Туткибаева, народная артистка РК Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК

Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК Главный хормейстер: Алия Темирбекова

Не упустите возможность насладиться этим великолепным балетом, который станет настоящим праздником для всей семьи!