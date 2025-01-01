Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая
Погрузитесь в мир волшебства и музыки с классическим балетом Петра Чайковского «Щелкунчик». Это незабываемое представление перенесет вас в сказочный мир, полный удивительных приключений и чарующих мелодий.
Сюжет
В канун Рождества девочка Клара получает в подарок от крестного игрушку-Щелкунчика. Ночью она становится свидетельницей битвы Щелкунчика с Мышиным королём и его войском. Спасая Щелкунчика, Клара бросает в короля туфельку, и тот сбегает. Щелкунчик превращается в прекрасного принца и ведет Клару в волшебную страну, где их встречают Фея Драже и жители Конфитюренбурга. Вместе они танцуют на праздничном балу. Утром Клара просыпается и обнаруживает, что всё это было лишь сном, но воспоминания о волшебном приключении навсегда остаются с ней.
Действующие лица и исполнители
- Клара: Жанель Тукаева
- Щелкунчик (принц): Сырым Аюпов (первое исполнение)
- Зильбергаус, хозяин дома: Азиз Есенбаев
- Его жена: Айгуль Дуйсекова
- Дроссельмайер: Амир Жексенбек
- Франц: Акыл Жуас
- Коломбина: Гульбаршын Касаболат
- Арлекин: Алишер Касымхан
- Арап: Дарын Тайрбеков
- Король мышей: Нурсултан Алпамысулы
- Шоколад (Испанский танец): Гулим Турсингалиева, Елдар Абилов
- Чай (Китайский танец): Динара Кудабаева, Диас Кубашев
- Русский танец «Трепак»: Табига Беймбеткызы, Айшолпан Жаксыликова, Акыл Жуас
- Танец пастушков: Нурай Нурсафина, Алишер Касымхан (первое исполнение)
- Старики: Даурен Женис, Малика Усенова
- Кавалеры: Айдар Азбеков, Нурсултан Алпамысулы, Арнур Тусупбеков, Марлен Жумабаев
- Восток: Динара Есентаева, Сырым Аюпов
Творческий состав
Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.
- Главный дирижер: Нуржан Байбусинов, заслуженный деятель РК
- Дирижер-постановщик: Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК
- Балетмейстер-постановщик: Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
- Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
- Главный хормейстер: Алия Темирбекова
Не упустите возможность насладиться этим великолепным балетом, который станет настоящим праздником для всей семьи!