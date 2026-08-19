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Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства
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Киноафиша Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства

Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства

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О выставке

Выставка русского искусства в музее-заповеднике «Коломенское»

В музее-заповеднике «Коломенское» открылась масштабная выставка, посвященная глубинной взаимосвязи древнерусской живописи и русского авангарда. Проект под названием «Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства» стал важным событием для ценителей отечественной культуры и искусства.

На выставке представлены более 80 произведений из 14 ведущих музеев России и одного частного собрания. В числе участников являются известные московские площадки: Государственный Исторический Музей (ГИМ), Московский музей современного искусства (ММСИ), а также Музей Андрея Рублева. Кроме того, свои работы представили культурные учреждения из Краснодара, Самары, Екатеринбурга и Серпухова.

Значимые имена

Экспозиция включает работы ключевых фигур русского авангарда, таких как Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Василий Кандинский, Аристарх Лентулов и Казимир Малевич. Эти художники оказали огромное влияние на развитие как отечественного, так и мирового искусства.

Выставка станет не только уникальной возможностью увидеть произведения выдающихся мастеров, но и поводом для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия традиционной и современного искусства. Не упустите шанс посетить данное событие и открыть для себя новую грань русской художественной культуры!

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Август
Сентябрь
Октябрь
19 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39

Фотографии

Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства

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