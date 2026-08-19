Выставка русского искусства в музее-заповеднике «Коломенское»

В музее-заповеднике «Коломенское» открылась масштабная выставка, посвященная глубинной взаимосвязи древнерусской живописи и русского авангарда. Проект под названием «Сакральное и радикальное. Красная нить русского искусства» стал важным событием для ценителей отечественной культуры и искусства.

На выставке представлены более 80 произведений из 14 ведущих музеев России и одного частного собрания. В числе участников являются известные московские площадки: Государственный Исторический Музей (ГИМ), Московский музей современного искусства (ММСИ), а также Музей Андрея Рублева. Кроме того, свои работы представили культурные учреждения из Краснодара, Самары, Екатеринбурга и Серпухова.

Значимые имена

Экспозиция включает работы ключевых фигур русского авангарда, таких как Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Василий Кандинский, Аристарх Лентулов и Казимир Малевич. Эти художники оказали огромное влияние на развитие как отечественного, так и мирового искусства.

Выставка станет не только уникальной возможностью увидеть произведения выдающихся мастеров, но и поводом для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия традиционной и современного искусства. Не упустите шанс посетить данное событие и открыть для себя новую грань русской художественной культуры!