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Родненькие мои
Киноафиша Родненькие мои

Спектакль Родненькие мои

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 2 часа 55 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Душевный спектакль о семейных ценностях

Действие разворачивается за дачным столом, где собрались родные и друзья — люди, близкие друг другу, но со своими недосказанностями и проблемами. Каждый из персонажей приносит с собой не только праздничное настроение, но и целый багаж личных историй, обид и радостей. Знакомые каждому сцены, полные жизненных мелочей, создают атмосферу, которая сразу возвращает зрителя в привычные и дорогие сердцу моменты.

Сюжет о жизни и настоящих эмоциях

Герои спектакля ссорятся и мирятся, вспоминают прошлое, обсуждают семейные вопросы, а в моменты душевного порыва даже пускаются в песни. Внезапные вспышки конфликтов сменяются дружескими объятиями, и вся эта смена эмоций звучит искренне и жизненно. Диалоги и сцены наполнены неподдельной человеческой теплотой и заставляют зрителя задуматься о своем круге общения, о вечных семейных ценностях.

Психологическая глубина и правдивость

Особенностью спектакля являются точные и яркие психологические портреты персонажей. Актеры, играя своих героев, передают их переживания с такой искренностью, что зрителю становится невозможно остаться равнодушным. Сцены ссор и примирений, откровенные разговоры, смех и слезы вызывают ощущение, будто сам оказываешься частью этого вечера, среди своих «родненьких».

Гармония современности и прошлого

Хотя действие и погружено в атмосферу советского времени, его темы и ситуации остаются актуальными и близкими каждому. Отношения, конфликты, родственные узы — всё это неподвластно времени. Спектакль, несмотря на свою привязанность к прошлой эпохе, с лёгкостью резонирует с современным зрителем.

Режиссер
Андрей Зенин
В ролях
Артем Минин
Любовь Козий
Александр Чевычелов
Ольга Суркова
Зинаида Матросова

Фотографии

Родненькие мои Родненькие мои Родненькие мои Родненькие мои Родненькие мои Родненькие мои
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