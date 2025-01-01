Выставка «Двадцать один длинный, один короткий» в Арт-галерее Ельцин Центра

Арт-галерея Ельцин Центра в Екатеринбурге приглашает вас посетить выставку произведений из коллекции Антона Козлова, которая пройдет с 15 ноября по 23 февраля. Это событие посвящено развитию современного российского искусства с начала 2000-х до настоящего времени.

О выставке

Название выставки заимствовано у одноимённой работы группы МишМаш — одного из ключевых произведений экспозиции. Выставка включает более семидесяти произведений, созданных двадцатью восемью современными художниками.

Экспозиция состоит из шести тематических разделов, которые отражают различные подходы художников к осмыслению времени и своей роли в современном обществе. Вы сможете увидеть живопись, графику, фотографии, объекты, инсталляции и видеоработы.

Масштабные инсталляции

Выставка займет не только два этажа Арт-галереи, но и открытые пространства Ельцин Центра. Здесь будут представлены масштабная инсталляция Ирины Кориной «Razzle-dazzle» (2021) и скульптура Ивана Горшкова «Шар» из серии «Скромное обаяние подпорок» (2022–2023).

Контекст и значимость

В разных странах возраст совершеннолетия варьируется от 18 до 21 года, и это выставка предлагает проследить трансформации современного российского искусства на протяжении этого времени. Она символизирует этап взросления для многих участников, чья творческая карьера совпала с периодом перестройки.

Организаторы и кураторы

Выставка организована Арт-галереей Ельцин Центра и коллекцией Антона Козлова. Кураторы проекта: Галина Шубина и Светлана Усольцева.

Участники выставки

В числе представленных художников: Евгений Антуфьев, Людмила Баронина, Алина Глазун, Иван Горшков, Владимир Дубосарский и многие другие. Каждый из них вносит свой уникальный вклад в современное искусство России.

О коллекции Антона Козлова

Антон Козлов формирует свою коллекцию с весны 2019 года, охватывающую историю советского нонконформизма и современного российского искусства с 1957 года. В коллекции представлены ключевые направления искусства послевоенного периода, включая абстракцию, концептуализм и соц-арт.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную выставку и погрузиться в мир современного искусства!