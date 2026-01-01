Оповещения от Киноафиши
Театрализованная экскурсия

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О выставке

Театрализованная экскурсия в Доме актёра

Приглашаем вас на увлекательную театрализованную экскурсию в Доме актёра! Это уникальное мероприятие предлагает интерактивное знакомство с историей, тайнами и любопытными фактами, связанными с эпохой XIX века. Зрители смогут насладиться атмосферой старины в интерьере старинного особняка и узнать о жизни и традициях актёров того времени.

О Доме актёра

Наш Дом актёра — это не просто историческое здание, а целая эпоха. Он располагается в самом центре Екатеринбурга на улице 8 Марта, на углу Площади 1905 года. Построенный в стиле эклектики с элементами барокко, Дом стал одним из немногих сохранившихся образцов городской архитектуры XIX века, воссоздающих исторический облик города.

Что вас ждет на экскурсии

Экскурсия включает не только знакомство с историей театра, но и различные угощения, мастер-классы по светскому этикету и бальным танцам. Участники смогут стать настоящими героями эпохи, а интерактивный формат позволит каждому почувствовать себя частью театральной истории.

Для кого это событие?

Театрализованная экскурсия будет интересна семьям с детьми от 6 лет, а также всем, кто увлекается театром и культурой. Это отличный способ провести время в кругу семьи или друзей, погрузившись в мир театрального искусства и истории.

Март
1 марта воскресенье
14:00
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
от 750 ₽

