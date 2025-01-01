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По щучьему велению
Киноафиша По щучьему велению

Спектакль По щучьему велению

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Андрей Былков-Крат, Алексей Климашевский
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказочное путешествие в кукольном театре: "По щучьему велению"

Приглашаем юных зрителей на увлекательный спектакль, состоящий из нескольких известных русских сказок: “По щучьему велению”, “Царевна-Несмеяна”, “Плясовая гармонь”, “Гусли-самогуды” и “Емеля-дурак”.

Встреча с любимыми персонажами

На сцене вас ждут захватывающие встречи с яркими сказочными героями: Емелей, Щукой, Царевной Несмеяной и ее женихами, а также мудрым Царем-батюшкой. Каждый персонаж привнесет в спектакль свою уникальную историю и неповторимый характер, что сделает представление незабываемым.

Уроки доброты и дружбы

Спектакль не только развлекает, но и учит зрителей важным жизненным ценностям: доброте, любви и дружбе. Он наполнен положительными эмоциями, которые останутся с вами надолго после финальных аплодисментов.

Творческий подход к кукольному театру

Особое внимание стоит уделить использованию тростевых кукол. Артисты вкладывают в каждую куклу душу, создавая уникальные образы и наделяя их своеобразным характером. Это мастерство позволяет зрителям погрузиться в волшебный мир сказки.

Не упустите шанс стать частью этого яркого спектакля! Ждем вас на представлении!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 21 сентября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 500 ₽ 13:00 от 500 ₽

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