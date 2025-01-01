Меню
Парфюмер
Киноафиша Парфюмер

Спектакль Парфюмер

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль Егора Кутенкова по мотивам романа Питера Шеффера

В Театральной Долине состоится премьера спектакля, основанного на захватывающем романе Питера Шеффера. Это история о Жане-Батисте Гренуе, который из отверженного становится могущественным парфюмером, способным создавать запахи, которые завораживают. Однако этот путь ведет его к трагическим последствиям.

Кровавая страсть и неожиданная развязка

На пути к своей цели Гренуй губит молодые жизни, а его стремление к совершенству вызывает глубокие внутренние конфликты и моральные дилеммы. Неожиданная развязка спектакля поразит даже самых искушенных зрителей, способных оценить психологическую напряженность и многослойность сюжета.

Звезда на сцене

В главной роли выйдет Егор Кутенков, известный благодаря своим ролям в популярных сериалах, таких как «Великолепная пятерка», «Шифр», «Всем по 50» и «Куколка». Его харизма и актерский талант привнесут особый шарм в образ Гренуя.

Для любителей психологических драм

Спектакль обещает стать настоящим открытием для почитателей психологических драм и необычных театральных постановок. Ожидайте глубокого анализа человеческой природы и искусства, выраженного в идеальных ароматах.

В ролях
Егор Кутенков
Егор Кутенков

Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1600 ₽
30 января пятница
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1600 ₽

Фотографии

Парфюмер Парфюмер Парфюмер Парфюмер Парфюмер Парфюмер Парфюмер Парфюмер Парфюмер Парфюмер Парфюмер Парфюмер Парфюмер

