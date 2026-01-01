Оповещения от Киноафиши
Осень в Плёсе
Билеты от 1000₽
Киноафиша Осень в Плёсе

Спектакль Осень в Плёсе

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Осень в Плёсе» в театре Булгакова

К юбилею легендарных народных артистов детства Владимира и Юрия Торсуевых, известных зрителям по ролям Электроника и Сыроежкина, представлен спектакль по пьесе Алексея Беклемышева «Осень в Плёсе». Это история любви, воспевающая красоту и меланхолию осеннего времени.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

  • Владимир Торсуев
  • Роман Палилионис
  • Татьяна Рыбкина

Режиссура

Режиссером спектакля является Алексей Беклемышев, который создал уникальный театральный язык для этой романтической истории.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который позволит вновь ощутить силу и красоту человеческих чувств в завораживающей атмосфере осени.

Режиссер
Алексей Беклемышев
В ролях
Владимир Торсуев
Владимир Торсуев
Татьяна Рыбкина
Роман Палилионис

Купить билет на спектакль Осень в Плёсе

Помощь с билетами
Апрель
21 апреля вторник
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 1000 ₽

