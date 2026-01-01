Спектакль Осень в Плёсе

К юбилею легендарных народных артистов детства Владимира и Юрия Торсуевых, известных зрителям по ролям Электроника и Сыроежкина, представлен спектакль по пьесе Алексея Беклемышева «Осень в Плёсе». Это история любви, воспевающая красоту и меланхолию осеннего времени.
Режиссером спектакля является Алексей Беклемышев, который создал уникальный театральный язык для этой романтической истории.
Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который позволит вновь ощутить силу и красоту человеческих чувств в завораживающей атмосфере осени.