Спектакль «Осень в Плёсе» в театре Булгакова

К юбилею легендарных народных артистов детства Владимира и Юрия Торсуевых, известных зрителям по ролям Электроника и Сыроежкина, представлен спектакль по пьесе Алексея Беклемышева «Осень в Плёсе». Это история любви, воспевающая красоту и меланхолию осеннего времени.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

Владимир Торсуев

Роман Палилионис

Татьяна Рыбкина

Режиссура

Режиссером спектакля является Алексей Беклемышев, который создал уникальный театральный язык для этой романтической истории.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который позволит вновь ощутить силу и красоту человеческих чувств в завораживающей атмосфере осени.