Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Николай I. Память об императоре
Киноафиша Николай I. Память об императоре

Николай I. Память об императоре

0+
Возраст 0+

О выставке

Выставка, посвящённая Николаю I в Военно-историческом музее Санкт-Петербурга

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открывается новая выставка, посвящённая Николаю I — третьему сыну императора Павла I. В этом году музей отмечает 230 лет со дня его рождения.

Выставка призвана напомнить о Николае I, которого современники называли «последним рыцарем империи». Несмотря на противоречивую оценку его личности и деяний, этот монарх оставил заметный след в истории России.

В экспозиции будут представлены предметы, связанные как с государственной деятельностью Николая I, так и с его частной жизнью. Ежедневники, воспоминания современников и различные артефакты позволят посетителям глубже понять характер и привычки этого монарха.

Не упустите возможность узнать больше о жизни одного из самых интересных императоров российской истории. Выставка станет отличным поводом для обсуждения и размышления о роли Николая I в развитии страны.

Купить билет на выставка Николай I. Память об императоре

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
12 августа среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 августа четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 августа пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 августа суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 августа воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 августа понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 августа вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 августа среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 августа четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 августа пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 августа суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 августа воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 августа понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 августа вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 августа среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 августа четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 августа пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 августа суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 августа воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
31 августа понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 сентября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 сентября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 сентября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 сентября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 сентября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 сентября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 сентября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 сентября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 сентября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 сентября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 сентября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 сентября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 сентября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 сентября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 сентября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 сентября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 сентября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 сентября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 сентября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
1 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
2 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
3 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
4 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
5 октября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
6 октября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
7 октября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
8 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
9 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
10 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
11 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
12 октября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
13 октября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
14 октября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
15 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
16 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
17 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
18 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
19 октября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
20 октября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
21 октября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
22 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
23 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
24 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
25 октября воскресенье
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
26 октября понедельник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
27 октября вторник
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
28 октября среда
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
29 октября четверг
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
30 октября пятница
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
31 октября суббота
09:00
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербург, Александровский парк, 7

Фотографии

Николай I. Память об императоре Николай I. Память об императоре Николай I. Память об императоре Николай I. Память об императоре Николай I. Память об императоре Николай I. Память об императоре Николай I. Память об императоре Николай I. Память об императоре Николай I. Память об императоре

В ближайшие дни

Стекло в скульптуре
0+
Декоративно-прикладные Объект Классическое искусство

Стекло в скульптуре

12 августа в 09:00 Строгановский дворец
Билеты
Станислав Дробышевский, лекция на теплоходе. Ухо жаброй не испортишь
6+
Лекция

Станислав Дробышевский, лекция на теплоходе. Ухо жаброй не испортишь

6 сентября в 13:00 Причал «Набережная Макарова»
от 6000 ₽
Комбо-билет № 6 в музей Гарри Поттера
0+
Экскурсия Мастер-класс

Комбо-билет № 6 в музей Гарри Поттера

12 августа в 10:00 Музей Гарри Поттера
от 3890 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше