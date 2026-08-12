Выставка, посвящённая Николаю I в Военно-историческом музее Санкт-Петербурга

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открывается новая выставка, посвящённая Николаю I — третьему сыну императора Павла I. В этом году музей отмечает 230 лет со дня его рождения.

Выставка призвана напомнить о Николае I, которого современники называли «последним рыцарем империи». Несмотря на противоречивую оценку его личности и деяний, этот монарх оставил заметный след в истории России.

В экспозиции будут представлены предметы, связанные как с государственной деятельностью Николая I, так и с его частной жизнью. Ежедневники, воспоминания современников и различные артефакты позволят посетителям глубже понять характер и привычки этого монарха.

Не упустите возможность узнать больше о жизни одного из самых интересных императоров российской истории. Выставка станет отличным поводом для обсуждения и размышления о роли Николая I в развитии страны.