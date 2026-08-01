Арт-терапия в сердце Петроградки

Приглашаем вас на уникальный вечер, где главное — это ваше удовольствие от творчества. В уютной студии с видом на театр им. Андрея Миронова вы сможете создать настоящую картину, даже если последний раз брали кисть в руки ещё в школьные годы.

Что вас ждёт:

Ваш личный шедевр: Выберите любой из более чем 60 сюжетов или дайте волю фантазии. В конце вечера готовую работу упакуете в наш стильный шоппер и с гордостью заберёте домой.

Выберите любой из более чем 60 сюжетов или дайте волю фантазии. В конце вечера готовую работу упакуете в наш стильный шоппер и с гордостью заберёте домой. Профессиональная поддержка: Забудьте о стрессе! Наши художники-доминанты из лучших академий помогут вам на каждом этапе создания, предоставив пошаговые инструкции. Рисовать не обязательно — главное желание!

Забудьте о стрессе! Наши художники-доминанты из лучших академий помогут вам на каждом этапе создания, предоставив пошаговые инструкции. Рисовать не обязательно — главное желание! Эстетика в деталях: Безлимитное игристое, живые цветы, мерцающие свечи и любимый плейлист создадут атмосферу, в которой не нужно быть художником. Здесь достаточно просто быть собой и наслаждаться моментом.

Присоединяйтесь к нам на этом арт-вечере и откройте для себя радость творчества в непринуждённой обстановке. Ждём вас!