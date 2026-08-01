Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арт-вечеринка Painty с нескончаемым игристым и видом на Театр им. Андрея Миронова
Киноафиша Арт-вечеринка Painty с нескончаемым игристым и видом на Театр им. Андрея Миронова

Арт-вечеринка Painty с нескончаемым игристым и видом на Театр им. Андрея Миронова

16+
Возраст 16+

О выставке

Арт-терапия в сердце Петроградки

Приглашаем вас на уникальный вечер, где главное — это ваше удовольствие от творчества. В уютной студии с видом на театр им. Андрея Миронова вы сможете создать настоящую картину, даже если последний раз брали кисть в руки ещё в школьные годы.

Что вас ждёт:

  • Ваш личный шедевр: Выберите любой из более чем 60 сюжетов или дайте волю фантазии. В конце вечера готовую работу упакуете в наш стильный шоппер и с гордостью заберёте домой.
  • Профессиональная поддержка: Забудьте о стрессе! Наши художники-доминанты из лучших академий помогут вам на каждом этапе создания, предоставив пошаговые инструкции. Рисовать не обязательно — главное желание!
  • Эстетика в деталях: Безлимитное игристое, живые цветы, мерцающие свечи и любимый плейлист создадут атмосферу, в которой не нужно быть художником. Здесь достаточно просто быть собой и наслаждаться моментом.

Присоединяйтесь к нам на этом арт-вечере и откройте для себя радость творчества в непринуждённой обстановке. Ждём вас!

Купить билет на выставка Арт-вечеринка Painty с нескончаемым игристым и видом на Театр им. Андрея Миронова

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
12 августа среда
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 3600 ₽
14 августа пятница
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
15 августа суббота
16:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
16 августа воскресенье
18:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
19 августа среда
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4000 ₽
20 августа четверг
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
21 августа пятница
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
22 августа суббота
16:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
23 августа воскресенье
18:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
26 августа среда
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4000 ₽
28 августа пятница
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
29 августа суббота
16:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
30 августа воскресенье
18:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
3 сентября четверг
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
4 сентября пятница
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
5 сентября суббота
16:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
6 сентября воскресенье
18:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
9 сентября среда
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4000 ₽
10 сентября четверг
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
11 сентября пятница
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
12 сентября суббота
16:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
13 сентября воскресенье
18:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
16 сентября среда
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4000 ₽
17 сентября четверг
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
18 сентября пятница
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
19 сентября суббота
16:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
20 сентября воскресенье
18:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
23 сентября среда
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4000 ₽
24 сентября четверг
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
25 сентября пятница
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
26 сентября суббота
16:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
19:30
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽
27 сентября воскресенье
18:00
Пространство Painty Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 38/96
от 4400 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс по росписи матрешки
0+
Мастер-класс

Мастер-класс по росписи матрешки

12 августа в 10:00 Музей матрешки
от 1900 ₽
Экскурсия в особняк Кшесинской
6+
Экскурсия

Экскурсия в особняк Кшесинской

15 августа в 11:00 Особняк Кшесинской
Билеты
Алексей Семихатов, лекция во дворце. Вселенная в действии: из чего сложен и чем управляется мир
6+
Лекция

Алексей Семихатов, лекция во дворце. Вселенная в действии: из чего сложен и чем управляется мир

6 сентября в 18:00 Дворец Кваренги
от 4000 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше